Дурно пахнущая история из канализации Воркуты

Наш спецкор приехал в Воркуту на месте разобраться с ситуацией Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

24 декабря в Воркуте на очистной канализационной станции уложенная в 1976 году при Леониде Ильиче Брежневе бетонная плита, наконец, сгнила.

Она вздохнула и рухнула вниз, в коридор, смачно перерубив трубы с канализацией и кипятком, станцию затопило, и прибежавший механик, матерясь, открыл аварийный сток в реку Воркуту, куда и устремились презервативы, женские прокладки, апельсиновые корки и все то, что мы спускаем в унитаз. В первозданном, так сказать, виде.

Местные северные экологи выложили видео: вместо воды - густая коричневая каша, потом ее складывают в тару, и в гуще извивается белый червь.

Мэрия Воркуты тут же пригнала МЧС, оперативно разобрала завал и 13 января объявила, что все степени очистки стоков восстановлены.

Место аварии: перекрытие коридора провалилось и перерезало трубы.

А в феврале нам в редакцию пришло письмо: «Здравствуйте. Власти скрывают, как травят Русский Север. Никакую очистку канализации они не восстановили, просто убирают из потока грубый мусор решетками и потом засыпают разжиженную массу хлором, делая смесь еще более ядовитой. Каждые сутки сливают 40 тысяч кубометров нечистот, это 18 олимпийских бассейнов! В опасности все, кто ниже Воркуты по течению, это маленькие вымирающие села, которые пьют из реки, охотники, старообрядцы, не мыслящие жизни без рыбы! Экологи нашли в стоках жизнеспособные яйца глистов! Бактерии рода Сальмонелла, вызывающие брюшной тиф! Глисты долежат в траве, земля будет заражена на тысячи километров…»

Старообрядцы так поразили нас, что мы немедленно выдвинулись в командировку. На перекладных: прямых самолетов в Воркуту нет.

В Воркуте много приезжих с Донбасса. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

НА ПРОФСОЮЗНОМ СОБРАНИИ

- Сливают!!! - громко галдят передо мной десять операторов канализационной станции. Весь разговор строго анонимный (такое условие сотрудницы поставили еще при звонке из Москвы), и я могу только сказать, что все они - члены профсоюза и все выглядят прекрасно: свежий маникюр и ювелирка. Крепнет благосостояние рабочего класса.

- Первичные отстойники не работают! Почему? Так мы ни сырой осадок, ни песок из воды не удаляем! Выпуск осадка и песковой насос - в том самом коридоре, где случился обвал, а мы туда не ходим, боимся! Получается, стоки полностью неочищенными идут на вторичные отстойники, где фекалии должен поглощать активный ил, но он три недели находился без еды, без кислорода, думаете, там остался живой?

На всякий случай, очистка состоит всего из трех этапов: механического (решетки задерживают крупный мусор, песковой насос удаляет песок, на дно отстойников выпадает осадок), биологического - фекалии перерабатывают иловые бактерии, и химического, а попросту, хлорирования. Вот сотрудники и говорят, что механика не работает, а микроорганизмы умерли.

Население Воркуты сократилось в пять раз, многие здания выселены. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- И мы чуть не умерли! - кричат операторы, - Светка в 6 утра на месте обвала должна была от снега дорожку чистить, а в 5.40 оператор водонасосной станции ей по рации кричит, что ее топит, Светка бросилась задвижки задвигать, а в подвале почти доверху воды!

- И водонасосная станция на глубине, а из нее аж на улицу хлестало! Оператор только заходила насосы проверять и дверь за собой закрыла, а если бы внутри была, могла не выбраться!

Хором:

- Там все про-гни-ло! Мы пре-ду-преж-да-ли! Кричали! Орали! Отказывались работать именно в этом проходном коридоре, который рухнул, прямо накануне в прокуратуру и охрану труда писали!

Смотрю документы: работать отказывались, но не из-за аварийности, а потому что мастер заставила убирать в коридоре мусор, а операторы заявили, что это не входит в их должностные обязанности. Неувязочка…

«Честь предприятия - дело каждого», - написано на разрушенном заводе рядом с местом, где мы разговариваем.

Честь предприятия - дело каждого! Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ПРИВАТИЗАТОРЫ УРОВНЯ БОГ

Я иду к Владимиру Тищенко, бывшему депутату и председателю комиссии по ЖКХ горсовета Воркуты, месяц после аварии скандалившему так, что мэр забанил старика ВКонтакте.

Мне нужно обсудить героическую и грустную предысторию нынешней чрезвычайной ситуации: когда Усинский водовод с плотиной и очистными только строился, он считался чудом техники, единственным водоводом в тундре, славной вехой освоения Крайнего Севера и прочее. С тех пор золото, алмазы, бариты, бокситы и все остальное, что добывал Советский Союз в заполярной Воркуте, стали не нужны, пять угольных шахт из восьми закрылись, население уехало: из 300 тысяч осталось 50, это официальные цифры. К сожалению, водопровод под новые реалии подстроиться не мог, он гнал воду на проектную треть миллиона, и на нее же расходовал электричество, а платили ему за воду все меньшее количество квартир... Итог? Правильно, МУП стал банкротом.

Бывший депутат горсовета Воркуты Владимир Тищенко Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В 2009-м частная фирма ООО «Водоканал» взяла трубы и очистные у администрации Воркуты в аренду и в 2018-м блистательно обанкротилась тоже. На этот раз я даже знаю долг: что-то миллиард рублей.

Был назначен конкурсный управляющий: по закону это человек, который должен действовать в интересах кредитора, его задача - продать активы предприятия и закрыть долг (вместе с предприятием). Но в том-то и дело, что закрыть водоканал нельзя, население Воркуты сразу погибнет без горячей воды в минус сорок! Собрание кредиторов решило продолжить деятельность фирмы.

Грустные виды Воркуты. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Теперь следите за руками: все средства, которые получает «Водоканал» от потребителей, за вычетом зарплат, уходят кредиторам, других поступлений у ООО нет, а готовить трубы к зиме как-то нужно, и что делает конкурсный управляющий?

Барабанная дробь: он идет в мэрию Воркуты, которая выделяет ему из резервного фонда средства на закупку химикалий и ГСМ!

Взяли в частные руки, жидко обос… доказали свою несостоятельность - и повесили расходы опять на государство!

А в 2025-м уже и сказочке, то есть аренде, конец, полностью разваленное авариями предприятие приплывет в родную гавань.

Виды Воркуты напоминают о советском прошлом. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ЛЮБОВЬ, КРИМИНАЛ И ВЕСНА

Спрашиваю эксперта: что это такое было вообще? Зачем чиновники передали предприятие жизнеобеспечения десятков тысяч людей в частные руки, ясно же, что временщик никогда не будет вкладываться в ремонт? Это диверсия? А частник зачем взял заведомо убыточный водоканал? Что там можно поиметь?

Владимир Викторович разводит руками:

- Деньги! Если платежи, которые люди перечисляют за воду, процентов на 70 забирать себе, не переводить энергетикам…

Я давлю вопль: «А что, так можно было?!» - и спрашиваю:

- А кто это устроил?

Вместо ответа Тищенко звонит бывшему директору водоканала Андрею Пащенко (муниципальному служащему, попавшему под «приватизацию») и спрашивает по громкой связи:

- Привет! А кто мутил передать водоканал в частные руки?

- Так это Гайзер, Чернов, Рамаданов! - с готовностью отвечает бывший директор. - К нам непосредственно приходил Пуро, убеждал, что все будет ровно!

Про бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера я знаю, он был мужем певицы Лолиты Милявской, и в 2015-м его арестовали за создание ОПГ, занимавшейся приватизацией лакомых кусков республиканской собственности, Чернов и Рамаданов - его подельники, высшие республиканские чиновники. А вот кто такой Пуро?

Тищенко:

- Ну, это был глава Воркуты, он тоже посидел, нет, не по делу Гайзера: сдавал в аренду частникам муниципальные котельные по заведомо заниженным ценам…

Меня начинает душить нервный смех, но Тищенко еще не закончил: фирму, учредившую ООО, которое взяло в аренду водоканал, когда-то связывали с Пуро.

Чтобы расставить точки над «i»: мы с Тищенко ничего не утверждаем, все сказанное - только информация для Следственного комитета, возбудившего сейчас дело по статье «халатность» и «загрязнение вод».

ЧТО-ТО СЛИВАЮТ…

Говорю экс-депутату:

- Ладно, чиновники наварились, а теперь что делать?

Экс-депутат звонит другому бывшему директору водоканала, Евгению Лактионову, тот:

- Так заново все надо строить, экспертиза еще когда показала стопроцентный износ водоканала! На это надо 11 миллиардов, Уйба (нынешний губернатор Коми. - Ред.) два года назад обращался к президенту, тот обещал выделить миллиардов пять-шесть на водовод, но, говорит, проектную документацию давайте! А на нее тоже надо 120 миллионов, вот их два года и ищут! Пытались выпросить у Мордашова (олигарх, хозяин «Северстали», до последнего времени владел предприятием «Воркутауголь»), теперь вроде договорились с новыми хозяевами, которые купили у Мордашова шахты…

Спрашиваю через Тищенко:

- А очистные?

Лактионов:

- В первую очередь - водовод, без воды городу смерть, а канализация - потом.

- Но они же сливают нечистоты? Я приехала писать об этом!

- Да, что-то сливают, - смеется, - меня, члена наблюдательного совета, на очистные не пустили!

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ

Отправляюсь на место: стоки выплескиваются с территории канализационной станции и текут ручьем, ручей через километр впадает в реку, где экологи и сняли шокирующее видео.

Проблема в том, что накануне была пурга, и дороги к речке просто нет, при каждом шаге мы с провожатым проваливаемся выше колена, выбираемся, при следующем шаге проваливаеся снова. Я часто шучу про: «Ради нескольких строчек в газете», - но, кажется, впервые, понимаю, что могу и не дойти, на некоторых участках ползу на коленях.

Канализацией, кстати, не пахнет, пахнет соляркой.

Вот, наконец, и речка.

Речка как речка. Никакой каши нет, вода даже прозрачная. В устье ручья лежит одна-единственная железная бочка.

Меня обманули?

Ползу назад и, наконец, понимаю, что здесь за запах: это не солярка, это хлор. Члены профсоюза говорили, что хлора сейчас сыплют в два раза против обычного, и я чувствую это на своей шкуре: горло першит, начинается странный кашель. Вернувшись в гостиницу, я вырубаюсь на сутки.

ВСЕГО ЛИШЬ НЕМАТОДЫ

- Палкой надо было воду взбаламутить! - по телефону страдает экоактивист Эдуард Петров, которого я не застала в Воркуте: он переезжает в другой регион, - Там на дне прямо чернота и полметра белых червей!

- Полметра глистов? - ужасаюсь.

- Нет, почему… Это нематоды, какие живут в аквариумах, их наличие свидетельствует о загрязнении…

Значит, и тот червь, который картинно извивался на видео… Но как же так, дорогая редакция, мне обещали глистов!!! Человеческих!

Там на дне прямо чернота и полметра белых червей!

Эдуард присылает анализ независимой лаборатории: яйца гельминтов, Salmonella, живущие в кишечнике колиформные бактерии - все это ужасно, но анализ-то от 19 января, всего через неделю после аварийного сброса.

- Ничего, - уверяет Эдуард, - Мы еще возьмем, и снова анализы будут кошмарные!

Это аргумент, конечно же…

Результаты анализов.

Результаты анализов.

Пытаюсь выяснить вид глистов, ответ: не установлено, будет дополнительный анализ, пытаюсь получить список пострадавших населенных пунктов с числом жителей, ответа нет: экологи готовы выписать поселки по течению Воркуты, Усы и Печоры, но сколько там живет и живет ли…

Блин, они точно готовились к визиту журналиста?

- Конечно, процентов на 65 - 70 очистные сейчас работают, - в один прекрасный момент говорит Петров, и я подвисаю: командировка сорвана.

- Да вы не расстраивайтесь, там по-любому экологическое преступление, они каждые выходные канализацию сливали, и авария эта не последняя: сейчас вода, которая разлилась, оттает, а там уже асфальт потрескался, балки перекосило, сотрудники ходить боятся: один мужчина сделал шаг - и в дырку провалился…

Сотрудники! Они ведь и подняли бучу.

МЕСТЬ ЗА НЕВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

Ларчик просто открывался: при первой встрече операторы честно рассказали мне, что несколько лет борются со своим руководством, судятся за зарплаты, которые нынешний конкурсный управляющий выплачивает в соответствии с бедственным положением предприятия, а не в соответствии с законом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Через суды прошли более пятисот сотрудников, все выбили по сорок тысяч вместо двадцати, а теперь требуют через приставов задолженность, образовавшуюся за время недоплаты: по 500 - 800 тысяч рублей на брата. Водоканал платит, а куда деваться, но медленно и печально: у него еще осталось долгов на 900 миллионов, а работники все новые подваливают! Профсоюзных деятелей пытались увольнять, они восстанавливались через суд, в общем, дружба крепнет.

Ворота Водоканала. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Разве удивительно, что борцы уцепились за аварию? Помните, как пытались выдать отказ убирать мусор за «предупреждали об аварийности»?

Да, они приняли желаемое за действительное, 65 - 70 процентов очистки за «полностью отсутствует очистка», или наврали, я не знаю.

Я просила директора Оксану Пустякину пустить меня на территорию, чтобы проверить громкие заявления работников, она - через мэрию - отказалась.

Не пустила прессу, не пустила члена наблюдательного совета - значит, пустит Следственный комитет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Ненужный город за полярным кругом

Езжу по Воркуте и фотографирую выселенные многоквартирные дома с выбитыми окнами, таксист-армянин эмоционально комментирует:

- Здесь был учебный комбинат, 18-летние пацаны приезжали «на уголь», и им сразу давали 400 рублей подъемных при средней зарплате в стране 100 - 120! Здесь был ДК шахтера, здесь вокзал, и все было рентабельно! А теперь люди поуезжали, у меня в поселке трехкомнатная квартира от шахты, я в подъезде остался один, знаешь, сколько за тепло плачу? Двадцать тысяч! Отапливать надо весь подъезд! Я не знаю, как от нее избавиться, приходил, ключи на стол чиновникам кидал:

«Заберите!» - так они через суд платить заставляют!

До меня доходит: Воркута, по сути, большое общежитие одного предприятия «Воркутауголь», все 50 тысяч жителей - шахтеры, их семьи и бывшие шахтеры, не сумевшие вовремя уехать на Большую землю.

Воркута, по сути, большое общежитие одного предприятия «Воркутауголь». Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Не хочет предприятие содержать школы, садики, всю инфраструктуру за полярным кругом, дорого им это, глупость сделала советская власть - выселили бы нас всех, завозили бы одних шахтеров вахтовым методом…

На доме, который мы проезжаем, написано: «Слава КПСС».