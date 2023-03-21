На Западе новая религия: вместо Бога - искусственный интеллект

Немецкий робот по имени BlessU-2 умеет к месту цитировать библейские стихи на разных языках и делать благословляющие жесты руками. Прихожане новому «пастору» радуются и кощунства в нем не находят. Но так ведь и церкви скоро станут не нужны. Виртуальных священников можно будет вызвать на дом одним щелчком компьютерной мышки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗА НОВОЙ РЕФОРМАЦИЕЙ — НОВЫЕ ВОЙНЫ?

Это началось шесть лет назад. В Германии отмечали 500-летие религиозной Реформации. В 1517 году назад публицист Мартин Лютер прибил к дверям виттенбергской церкви свой знаменитый манифест «95 тезисов». Вроде бы из благих побуждений: долой «продажных попов», вернёмся к изначальному, «чистому» христианству. Так от католической церкви отпочковалась новая конфессия — протестантизм.

Правда, сразу после этого в Старой Европе между сторонниками «старой» и «новой» веры почти на столетие вспыхнули жесточайшие религиозные войны, унёсшие десятки миллионов жизней…

И вот спустя ровно полвека в том же городе Виттенберг «священником» для всех желающих тогда стал робот по имени BlessU-2. Игра слов: первое значение — «благословляю тебя»; второе — «благословен U-2» (знаменитый американский самолёт-разведчик времён холодной войны, до сих пор стоящий на вооружении).

Ещё деталь. Обращаться к вам «робот-протестант» может хоть мужским, хоть женским голосом. Действительно, мелочь, какой-то «гендер» — тем более, что во многих протестантских общинах служат геи-священники, венчающие ЛГБТ-браки.

— Мы хотим, чтобы люди задумались: можно ли получать благословение от машины — или для этого необходим человек, — поясняет автор идеи, некий деятель протестантской церкви в округе Гессен-Нассау — Стефан Кребс.

Есть и более тривиальное объяснение: на Западе дефицит священников (далеко не все разделяют либеральные новации наподобие тех же гей-браков), а «механические пасторы» способны утолить кадровый голод.

РОБОТА, КАК РЕБЁНКА, МОЖНО ОБУЧИТЬ ВСЕМУ

Другая страна: не западная, но одна из главных союзниц США. Япония. Буддийский храм в районе Киото. С 2019 года посетителей здесь встречает (в буквальном смысле — в глаза встроена камера) робот-монах. Он похож на человека, но имеет неопределённый пол. Взмахивает до ужаса антропоморфными руками, читает буддийские сутры.

— Тем самым мы преодолеваем зазор между традиционными духовными практиками и современностью, — объясняют разработчики чуда-юда — учёные из Осакского университета.

Конечно, нечто подобное — если не считать силиконового лица нынешнего андроида — собирали ещё советские школьники в домах пионеров в 1960-е. Соединяешь датчик-фотоэлемент через пару реле со звуковым динамиком, упаковываешь в железное тело — и готово. Проблема во все времена оставалась одна. Помимо антропоморфного облика, «другу человека» нужны и по-настоящему смышлёные мозги.

И таковые, похоже, на подходе.

Нейросети. Или, говоря проще, самообучающиеся программы. Полноценным «ИИ» (искусственным интеллектом) их назвать пока нельзя — но это уже и не примитивные «голосовые помощники» из наших смартфонов, тупящие при любом вопросе сложнее сегодняшней погоды.

Нейросеть подобна ребёнку: даёшь информацию — отрок растёт, усваивает, учится делать самостоятельные выводы. А теперь представьте, что такому разуму мгновенно доступны вообще все знания человечества; буквально — «у него в голове Википедия».

БЕСЕДЫ С «ИИ» О БОГЕ

Осенью прошлого года компания OpenAI (один из её основателей — народный любимец Илон Маск) запустила нейросеть под названием ChatGPT. Это чат-бот — программа, с которой можно переписываться, словно с живым собеседником. А если немного поколдовать: скормить роботу образцы нужных текстов, прописать алгоритм, подправить первые, ещё сырые варианты, — то ChatGPT выдаст почти неотличимый от человеческого результат. Например, журналистскую статью… которую может даже одобрить редактор. Ведь материал проходит любой тест на уникальность и соблюдает формальные законы новостной композиции (их нейросеть подсмотрела у тысяч аналогичных) — какие вопросы?

Прецедент уже был: некий московский студент написал 60-страничный диплом на тему «менеджмент организации», защитился в престижном вузе. Правда, лишь на троечку — преподы раскритиковали «корявый язык». Увы, конкурировать с Достоевским роботы пока не научились.

Но вот веручителем для непритязательной паствы времён масс-культуры — нейросеть уже готова работать. По крайней мере, такие впечатления остаются от бесед с ChatGPT о жизни, вселенной и всём таком. Вот записи реальных диалогов, гуляющие по Сети:

— Есть ли бог? — спрашивают у «илон-масковской» нейросети.

— Каждый решает сам, исходя из персонального опыта и наличия индивидуальных мистических переживаний — философски вещает та.

Хорошо, вопрос посложнее:

— В чём смысл жизни?

— Универсального ответа нет. (И попробуй поспорить — авт.). Одни верят, что смысл жизни — обрести счастье, другие — выполнить собственное предназначение, третьи — что каждый человек в силах задать себе смысл жизни сам.

Отсюда недалеко и до религиозных сфер. Поэтому — третий акт: у нейросети вопрошают, был ли Иисус Христос сыном Божьим.

В ответ ChatGPT кратко рассказывает историю земной жизни Спасителя и (довольно размыто) подводит итог: «О природе Христа и его отношениях с Богом у разных ветвей христианства имеются различные мнения».

А если алгоритм слегка подправить? Зашить в нейросеть постулаты этой (или другой) религии? Натренировать её на настоящих священниках, заложить алгоритмы исповеди, отпущения грехов и других церковных таинств?.. Ну вы поняли. Антиутопическое будущее почти наступило.

ИТОГО. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Алгоритмы не способны на духовность»

Иван Иванюшкин, кандидат философских наук, исследователь религиозной философии

— Нужно отделять внедрение «робо-пастырей» на Западе от аналогичных тенденций на Востоке. Япония, Китай, другие страны, где распространён буддизм, имеют совершенно другую культурную и религиозную традицию. В буддизме почитается так называемое «священное ничто». По сути это и есть аналог машинного разума.

А в христианстве и иудаизме (с некоторым оговорками, даже в исламе) на первом месте — личность. И здесь компьютерная симуляция не пройдет. Конечно, внедрить её можно, но этим мы не повторим смысл, который являла собой христианская Церковь в течение двух тысяч лет.

Почему? Потому что в христианской традиции важен дух преемственности. Церковь — не просто церковь, а Апостольская церковь: Иисус Христос научил Благой вести апостолов, а они через поколения и историю человечества — всех нас. Научить Благой вести машину — едва ли получится: дух человека не может быть повторен машинным разумом. Это принципиальный момент. Духа Божьего от машины точно не будет.

Ведь человек тем и отличается от машины, что имеет свободу воли: может творить зло, но может и творить добро и тем самым спасать свою душу. А машина, даже самая умная, лишь следует заданному алгоритму, который заведомо бездушен.

Впрочем, на мой взгляд, главная проблема — не «робо-священники», а то, что в некоторых христианских общинах на Западе уже вовсю благословляют гей-браки. Неудивительно, что многие традиционалисты, например, в Африке, обращают взоры с «растленного Рима» на хранительницу первозданного христианства — Москву.