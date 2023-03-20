Пенсионные страсти во Франции: правительство избежало вотума недоверия с перевесом всего в девять голосов

Сразу после объявления результатов голосования на улицах Парижа начались столкновения протестующих с полицейскими Фото: REUTERS

Вотум недоверия премьер-министру Франции Элизабет Борн, выдвинутый депутатами от группы оппозиции LIOT, набрал 278 голосов. Как сообщает Le Figaro, ему не хватило всего 9 голосов, чтобы получить абсолютное большинство и отправить правительство Борн в отставку.

«Правительство уже мертво. Нам не хватило всего девяти маленьких голосов», – заявила глава партии «Непокорённая Франция» Матильда Пано.

«Элизабет Борн должна уйти сама, или президент должен отправить её в отставку», – скандировала лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Нижняя палата французского парламента также отклонила вотум недоверия, выдвинутый Борн депутатами «Национального объединения». Он набрал лишь 94 голоса из 287 необходимых. В свою очередь Марин Ле Пен призвала Эммануэля Макрона «представить французам другое правительство».

«Мы приближаемся к заключительной стадии демократического принятия этой жизненно важной для нашей страны реформы. Со смирением и серьёзностью я несу ответственность за себя и за своё правительство. Ради нашей распределительной пенсионной системы. Ради нашей социальной модели», – прокомментировала решение Национального собрания сама Элизабет Борн.

Сразу после объявления результатов голосования на улицах Парижа начались столкновения протестующих с полицейскими.

На прошлой неделе правительство Франции повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет, воспользовавшись специальной процедурой, которая позволяет не проводить голосование в парламенте. Решение вызвало массовые протесты и забастовки по всей стране.

По результатам опроса исследовательской фирмы Elabe, 68% французов поддержали либо вынесение вотума недоверия правительству, либо отставку Борн. Еженедельник Le Journal du Dimanche со ссылкой на опрос института общественного мнения IFOP также сообщил, что популярность Макрона снизилась до 28%, и это стало минимальным значением с начала 2019 года, когда в стране проходили шествия «жёлтых жилетов».

В предыдущий раз пенсионный возраст во Франции повышался в 2010 году: правительство Николя Саркози увеличило его с 60 до 62 лет. Это привело к массовым демонстрациям, но правительство также отказалось идти на уступки протестующим, и изменения в законодательство были приняты с минимальными поправками. В итоге в стране усилились позиции социалистов и крайне правых, а сам Саркози не смог переизбраться на выборах 2012 года.