Рейтинг Макрона упал до минимального уровня за четыре года из-за пенсионной реформы

Популярность президента Франции Эмманюэля Макрона снизилась до 28% Фото: REUTERS

Популярность президента Франции Эмманюэля Макрона снизилась до 28% на фоне повышения пенсионного возраста. Это минимальное значение с начала 2019 года, когда в стране проходили шествия «желтых жилетов». Об этом сообщил еженедельник Le Journal du Dimanche со ссылкой на опрос института общественного мнения IFOP.

Результаты опроса показали, что из-за недовольства пенсионной реформой рейтинг французского лидера за месяц упал на четыре процентных пункта и опустился до 28%, с декабря популярность Макрона снизилась на восемь процентных пунктов.

По мнению социологов, таким образом президент Франции расплачивается за реформу о повышении пенсионного возраста, которая оказалась непопулярной среди населения страны. Эксперты подчеркивают, что популярность Макрона вернулась к показателям кризиса «желтых жилетов», который произошел в начале 2019 года.

Социологи добавили, что теперь рейтинг президента Франции оказался ниже рейтинга премьер-министра страны Элизабет Борн в 29%.

Как ранее писал сайт KP.RU, в крупных городах Франции проходят акции протеста. Граждане выходят на улицы, чтобы выразить свое недовольство законопроектом о повышении пенсионного возраста, который был утвержден правительством страны в обход голосования депутатов. Реформа, ставшая одним из предвыборных обещаний Макрона, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.