Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Храмов отразил пять атак националистов

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство».

СПАС ПОД РАНЕНОГО ТОВАРИЩА

Ефрейтор Максим Тихонов

«Ефрейтор Максим Тихонов в ходе наступления в районе важного населенного пункта в условиях систематических обстрелов со стороны противника обеспечивал бесперебойную связь своего подразделения с вышестоящим штабом. Украинские националисты, пытаясь остановить продвижение наших подразделений, нанесли по позициям российских войск удар с применением артиллерии и минометов.

В результате атаки боевиков от взрыва мины один из военнослужащих взвода связи получил осколочное ранение, а также было повреждено коммуникационное оборудование аппаратуры связи. Несмотря на непрекращающийся обстрел, подвергая свою жизнь смертельной опасности, Максим Тихонов вытащил раненого товарища из-под огня, перенес в укрытие и оказал ему первую медицинскую помощь. Затем Максим передал его медицинскому инструктору для дальнейшей эвакуации, а сам вернулся на позицию, где в кратчайшие сроки восстановил целостность линий связи и работоспособность передающего устройства. Самоотверженные действия ефрейтора Максима Тихонова позволили обеспечить бесперебойную устойчивую связь командования подразделения в ходе наступления, что позволило командованию эффективно руководить подчиненными в атаке и вытеснить противника с занимаемых позиций».

ПРИКРЫЛ ОТ ВОЗДУШНЫХ АТАК

Подполковник Эльдар Миргаязов

«Подполковник Эльдар Миргаязов выполнял задачи по прикрытию группировки российских подразделений от ударов средств воздушного нападения украинских националистов. Противник, стремясь лишить российскую группировку прикрытия от ударов с воздуха и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры, атаковал позиции российских войск с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня. Подполковник Эльдар Миргаязов своевременно перевел зенитный ракетный дивизион в наивысшую степень боевой готовности, дал команду подчиненным подразделениям на радиолокационное обнаружение, сопровождение средств поражения противника. Оценив обстановку, организовал боевое охранение позиции дивизиона от атак диверсионно-разведывательных групп противника. Во время противовоздушного боя грамотно руководил подчиненным зенитным ракетным дивизионом, правильно распределяя цели и своевременно выдавая целеуказания на их уничтожение. Благодаря профессиональным и умелым действиям подполковника Эльдара Миргаязова все обнаруженные воздушные цели националистов были уничтожены, в том числе снаряды РСЗО и ударный беспилотный летательный аппарат. Смелые и решительные действия подполковника Эльдара Миргаязова, а также высокий профессионализм его подчиненных способствовали сохранению жизней боевых товарищей, не допустили нанесения ударов с воздуха по позициям живой силе и технике прикрываемых подразделений».

ОТРАЗИЛ ПЯТЬ АТАК НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший прапорщик Евгений Храмов

«Командир взвода охраны старший прапорщик Евгений Храмов, действуя в условиях огневого воздействия противника, умело организовал охрану и оборону района расположения батальонной тактической группы российских войск в заданной зоне ответственности. Вооруженные формирования украинских националистов, предприняв попытку захватить пункт управления российского подразделения и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры, атаковали российские позиции.

Старший прапорщик Евгений Храмов грамотно распределил личный состав и технику, составил план охраны и обороны, организовал инженерные заграждения на особо опасных направлениях. В результате очередного вражеского артиллерийского обстрела двое военнослужащих подразделения охраны получили ранения, Евгений Храмов вытащил их из-под обломков горящего здания и оказал первую медицинскую помощь. Старший прапорщик Евгений Храмов вместе с подчиненными отразили пять попыток противника прорвать оборону российского подразделения. Все попытки противника вскрыть оборону и проникнуть на позиции российской БТГр были пресечены. Всего в ходе отражения нападения боевиков, подразделение Евгения Храмова уничтожило две бронемашины националистов, а также более десяти человек личного состава врага».