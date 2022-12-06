Русские ученые будут добывать антибиотик прямо из пасти медведя

Похоже, в ротовой полости медведей живет какой-то микроорганизм, действующий как антибиотик, и не дает развиться воспалениям Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Эй, автомобиль, отремонтируй себя сам!

Мир будущего расположился в огромном павильоне Парка науки и искусства федеральной территории «Сириус» - именно здесь проходил Конгресс молодых ученых, главное научное событие года. Среди стендов с разработками российских НИИ и научных центров привлекла внимание «научная гостиная». В ней все - инновации, и все – отечественные. Например, самовосстанавливающееся покрытие стола, которое уже применяют для защиты автомобилей и смартфонов. А еще телефон с квантовой защитой линии связи, которую невозможно взломать. Кстати, пол – с виду ничего особенного, но, оказалось, именно из такого композитного материала делают крылья новейшего российского самолета МС-21.

Еще интересный экспонат – технологичные кроссовки. Нажал одну кнопку сбоку подошвы – включилось проветривание, нажал другую – зажужжала автошнуровка. Авторы теперь хотят вывести управление функциями в приложение на телефоне.

Трудные времена - не значит плохие

Светила мировой науки, которые выступали с лекциями перед молодежью оказались отличными мотиваторами.

- Трудные времена – не значит плохие. В такие периоды предоставляется множество возможностей для роста, самореализации. Это время, когда становятся героями, - говорит известный химик-кристаллограф профессор Сколтеха Артем Оганов. - Можно получить прекрасное образование и стать первоклассным ученым, не выезжая из России.

- Большинство важнейших институтов созданы в 1920-1930-е годы после Гражданской войны (порядка 30-40 институтов), и они обеспечили нам победу в войне. А в Великую Отечественную мы ядерный проект осуществили за три года. Мы всегда собирались в лихую годину. И всегда в трудные времена происходил всплеск а науке, - считает президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Лекарство от старости

Ученые считают, что пора менять вектор с «лечить болезни» на «помогать людям дольше оставаться здоровыми».

- Человек - совершенная машина, которая умеет не только противостоять атакам вирусов, бактерий и прочим напастям, но и самовосстанавливаться, - говорит директор НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун. - А значит, наши внутренние регуляторы способны конкурировать с лучшими достижениями фармацевтики.

Помочь могут, например, наши собственные микробы из желудочно-кишечного тракта, отредактированные с помощью генной инженерии. Вернувшись обратно в организм «хозяина», умный микроб отучит и других своих собратьев провоцировать заболевания. Работы по созданию искусственных композиций микробов, способных не только замещать патологическую флору, но и продуцировать витамины, незаменимые аминокислоты, некоторые гормоноподобные соединения - ведутся полным ходом. Они внесут лепту в формирование мощного собственного иммунитета. И даже старение смогут притормозить, потому что микробиота влияет на возрастные процессы.

А в микробиоте дикого медведя сейчас ищут… новый антибиотик.. Мишки, как и люди, едят и мясо, и растительную пищу, и микробиота у нас похожа. Однако косолапых не «берет» бактериальная инфекция, если, например, поранится осколком косточки. Похоже, в ротовой полости медведей живет какой-то микроорганизм, действующий как антибиотик, и не дает развиться воспалениям.

Еще один тренд - генная терапия: когда исправленную клетку доставляют в место поломки и она «чинит» больные клетки. Такого рода новые препараты уже появились для лечения множественной миеломы (этим видом рака костного мозга, говорят, страдала королева Елизавета II) и гемофилии. Препараты, заверяют учёные, показывают высокий процент ремиссий - порядка 70% - и действуют с первого приема.

Рыцари обеденного стола

Развитием медицинских технологий очень скоро займется центр междисциплинарных исследований LIFT (Life Improvement by Future Technologies - улучшение жизни при помощи технологий будущего), где плечом к плечу будут работать физики, материаловеды, химики, нейрофизиологи, медики. Это, оказывается, тоже проблема – биологи не знают, что есть ценного у физиков, а физики не догадываются, что их идеи могут пригодиться биологам. А все потому, что мало общаются! В одном НИИ, рассказывали, в столовой убрали одиночные столики и поставили несколько больших, чтобы сотрудники за обедом обсуждали свои исследования и кооперировались.

Ученые говорят, что в разных областях науки накопилось много полезных разработок, и, когда расшевелят междисциплинарные связи, будет новая волна открытий, которые даже не планировались.