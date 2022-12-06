Почему грипп стал настолько опасен: Коронавирус стер часть иммунной памяти и сделал нас уязвимыми

Прошедшие коронавирусные годы напрямую повлияли на сегодняшний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последнюю неделю в стране почти на 24 процента увеличилось число больных гриппом и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор. Нынешний стремительный рост непохож на обычный сезонный подъем. Складывается ощущение, что после пандемии COVID-19 и традиционные вируса стали опаснее и злее. Так ли это на самомом деле? Об этом KP.RU поговорил с врачом-инфекционистом, руководителем одного из медицинских центров Евгением Тимаковым.

Ближайшие два года будем болеть чаще и тяжелее

Прошедшие коронавирусные годы напрямую повлияли на сегодняшний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, считает эксперт. Вероятно, сходную картину по заболеваемости мы будем наблюдать и в ближайшие два года, люди станут болеть больше, а течение заболевания будет тяжелее. И вот почему.

Вирусы имеют свою цикличность, появляются вновь через два – три года, в зависимости от вида, и вызывают рост сезонной заболеваемости. Однако обычно мы с ними регулярно встречаемся поэтому иммунитет тренируется, нарабатывается иммунная память. Она позволяет либо вообще не заболеть при новой встрече со старым знакомым либо перенести заболевание легко. Изолированность от контакта с другими инфекциями в период ковида не давала нашему иммунитету тренироваться как следует.

- А поскольку прививок, кроме как от гриппа, от других вирусов у нас нет, получается, что ко многим вирусам у нас просто не выработан сейчас иммунитет, - говорит Евгений Тимаков. – Вот и выходит, что риски заболеть разнообразными инфекциями сейчас гораздо больше, чем в предыдущие годы.

Вторая и не менее важная причина - сам коронавирус SARS-CoV-2 и вызываемая им инфекция влияют на наш иммунитет многогранно.

Как ковид повредил клетки иммунной памяти

- Помимо того, что коронавирус непосредственно поражает нашу иммунную систему, поражает внутренние органы, влияет на структуру элементов крови (видоизменяет свойства и функции клеток крови), есть еще начальные научные данные о том, что коронавирус может частично «стирать» иммунный ответ, - говорит Евгений Тимаков.

Как происходит обычно? После встречи с вирусной инфекцией в организме вырабатываются клетки памяти, формируется так называемая Т-клеточная память. Если человек повторно встречается с этим вирусом, то Т-клетки иммунной памяти, уже быстро опознают нарушителя по «лицу и типу поведения» и начинают вырабатывать иммунный ответ. Человек не заболевает или болеет, но легко. Например, в случае с вирусом ветряной оспы достаточно переболеть один раз, чтобы клетки иммунной памяти сохранили данные о нем на всю жизнь и дальше успешно отражали его попытки повторно «нарушить границу». Но так было до того, как в мир пришел коронавирус SARS-CoV-2.

- На фоне ковида мы видим, что Т-клетки иммунной памяти повреждаются, страдает их рецепторный аппарат (картотека нарушителей спутана, а данные – затерты, - прим. ред.). В итоге мы заболеваем теми болезнями, которыми не должны были болеть повторно, - говорит врач. – Сейчас есть данные об увеличении заболевания вирусами герпеса, им стали чаще болеть люди, перенесшие ковид. Обследование иммунитета при заболевании вирусами гриппа показывает, что стерта иммунная память и на штаммы гриппа. Люди начинают болеть повторно теми вирусами гриппа, с которыми уже в своей жизни встречались. Поэтому в этом году мы особенно рекомендовали делать вакцинацию от гриппа. Та же самая ветряная оспа, которой болеют раз в жизни, вызывает сейчас случаи повторного заболевания. Увеличились и случаи опоясывающего герпеса, это один из видов ветряной оспы, с которыми мы сталкиваемся у детей.

Что точно поможет:

- Систематический здоровый образ жизни и закаливание.

- Следить за тем, чтобы достаточным и качественным был сон.

- Обязательно двигаться, это помогает насыщать кровь кислородом.

- Хотя бы раз в полгода стоит сдавать анализы крови: биохимия и общий анализ крови.

- Вовремя диагностировать вирусные заболевания, делать тесты на то, какой именно у вас вирус, потому что на часть инфекций специфическая, целенаправленная терапия существует.

- Если вы болеете часто или хронически, стоит подробнее исследовать иммунный статус, обращаться к иммунологу, чтобы понять, как работает именно ваш организм.