Супергерои с НЕограниченными возможностями на международном инклюзивном турнире по футболу

Фото: Юлия ХАНИНА.

«Международный инклюзивный Турнир по футбольному дуатлону Россия-Латиноамериканские страны для детей, подростков и молодёжи с ОВЗ» прошел в Москве. В соревнованиях приняли участие 100 талантливых спортсменов, а формат турнира совместил в себе реальный и интерактивный футбол: в зонах киберспорта участники могли померяться силами в «FIFA22» на PS4 и проверить свои умения и скорость реакции. Поддержали ребят (а также вызвали интерес иностранцев к нашей культуре) супергерои из волшебной Вселенной российских супергероев BY.

Специальными гостями стали представители спортивных организаций, политики, артисты и общественные деятели – в том числе, известный российский футболист Алексей Смертин, Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, главный тренер чемпионской сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв. Турнир происходил сразу в реальном и виртуальном мирах, а за соревнованиями бдительно наблюдали судьи из ФКС России.

Специальными гостем стал известный российский футболист Алексей Смертин. Фото: Юлия ХАНИНА.

Традиционно гостей занимали аниматоры, свои программы представили артисты и творческие коллективы из разных стран, а особенный интерес ребят вызвала Вселенная российских супергероев BY: ее населяют Яга, Василиса, Пересвет, Горыныч и другие персонажи из нашего фольклора, которые полностью «адаптировались» к современной жизни. У каждого – своя интересная история и свои особенности, а выглядят они так, как будто только что сошли со страниц комиксов, что полностью откликается подросткам. На инклюзивном турнире персонажи Вселенной еще раз напомнили участникам: Каждый может стать супергероем, ведь ограничений в современном мире просто не существует! Чтобы ребята об этом не забывали, об этом им будут напоминать подарки: крутая канцелярия и стильные городские рюкзаки из лимитированной коллекции BY.

Фото: Юлия ХАНИНА.

Мероприятие организовано АНО «Уникальный мир» в рамках проекта «Мир уникальных геймеров» при поддержке Российского футбольного союза, Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы, Федерации компьютерного спорта России, АНО содействия сотрудничеству с Латинской Америкой «Дом Латинской Америки», Фонда содействия развитию науки, образования и медицины.

Фото: Юлия ХАНИНА.

Еще больше о Вселенной российских супергероев BY на сайте.