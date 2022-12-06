Стартовал ежегодный Международный форум гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ-2022»

Мероприятие ежегодно собирает неравнодушных людей и лидеров социальных изменений, которые готовы действовать, чтобы повысить качество жизни населения. По традиции, на Форуме состоится награждение победителей Международной премии «#МЫВМЕСТЕ».

Премия проводится в целях популяризации добровольческой деятельности и поддержки социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни, она проводится благодаря национальному проекту «Образование».

Одним из ключевых направлений национального проекта «Образование» является создание условий для развития и поддержки добровольчества и волонтерства. В России уже более 10 млн человек вовлечены в волонтерскую деятельность центрами поддержки добровольчества.

Культурная и полезная программы форума отвечают интересам всех участников. Каждый стенд Выставочной программы позволит участникам и гостям Форума сделать свое доброе дело.

На площадке Форума работает стенд, посвященный Национальным проектам России. Часть стенда, посвященная нацпроекту «Здравоохранение», расскажет посетителям о важности заботы о своем сердце и акции «Оберегая сердца», а также о том, кому, как часто, где и зачем необходимо проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

На стенде будет работать выездной Федеральный центр здоровья Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, где посетители Форума проверятся на факторы риска развития неинфекционных заболеваний. Каждый желающий сможет узнать свои показатели роста и веса, глюкозы крови и уровень холестерина, измерить артериальное давление, пройти биоимпедансометрию, а также получить консультации ведущих врачей-терапевтов. Кроме медицинского блока посетителей стенда ждут мастер-классы по созданию оригами сердца от волонтеров-медиков.

Тема здорового образа жизни также нашла отражение в экспозиции. Для участников и гостей форума #МЫВМЕСТЕ работает безалкогольный бар «Ноль - лучший градус для жизни», созданный оператором наружной рекламы Gallery. Все, кто поучаствовал в активностях на стенде Национальных проектов России, получают в подарок тематический коктейль. В меню «Счастливые часы с нацпроектами» представлены освежающие напитки с названиями: минималисты, луч солнца золотого, квантовый сочок, бег на пляже, культура-бум, цифровой коктейль и др.

Благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемому в соответствии с указом Президента России Владимира Путина во всех регионах Российской Федерации создаются все условия для занятий физической культурой и спортом. С момента реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» открыто 397 спортивных объекта, более 1500 спортивных площадок ГТО. К движению ГТО присоединились более 18,5 млн человек, приступили к выполнению нормативов более 11 млн человек, выполнили нормативы на знаки отличия 6,3 млн человек. Спортом занимаются 53 % жителей России.

На Форуме «#МЫВМЕСТЕ» будет организована отдельная спортивная зона, где большое внимание будет уделено комплексу ГТО, каждый желающий сможет получить лайфхаки от профессиональных инструкторов ГТО и проверить свой уровень физической подготовки. На мультимедийном экране будут транслироваться видео с фестивалей ГТО, мотивационные ролики для занятий спортом. Также участники форума смогут узнать о том, как подать свой спортивный проект на Всероccийcкий конкурс спортивных проектов «Ты в игре», третий сезон которого стартовал в октябре и сейчас продолжается прием заявок. Успеть подать проект на конкурс можно до 23 января 2023 года на сайте tyvigre.ru.

Узнать больше о национальном проекте «Экология» участникам Форума поможет экологическая викторина на стенде Национальных проектов. Ее вопросы познакомят участников с ключевыми направлениями экологической повестки страны, такими как раздельный сбор отходов, «генеральная уборка» экологически опасного наследия, снижение загрязнения воздуха, сохранение лесов и водоемов, а также защита краснокнижных животных.

6 декабря на площадке форума состоится награждение победителей крупнейшей в России акции по сбору макулатуры #БумБатл, которая проходила уже третий год подряд в поддержку нацпроекта «Экология». В этом сезоне участниками стали более 2 млн человек со всей страны. Вместе им удалось собрать рекордные 63 тыс. тонны макулатуры. Во время торжественной церемонии награждения представители Минприроды России, Минобрнауки России и Минпросвещения России, которые традиционно поддерживают акцию, вручат дипломы и благодарственные письма представителям регионов, учебных заведений и бизнеса, которые показали наилучшие результаты в этом году.

В зоне стенда, посвящённой национальному проекту «Наука и университеты», можно не только узнать об инициативе «Научное волонтерство» Десятилетия науки и технологий, но и увидеть большой магнитный конструктор, который выглядит как арт-объект из молекул. Каждый участник форума может подойти и достроить часть общей молекулы. Помимо этого, на стенде будут демонстрироваться видеоролики по национальному проекту.

Важно отметить, что некоторые победители Премии 2021 года вошли в Национальный рэнкинг «Наш вклад». Национальный рэнкинг «Наш вклад» – первый в России рэнкинг вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Узнать более подробнее о проекте можно на сайте.