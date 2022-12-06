Вооруженный грабитель, похитивший бульдогов Леди Гаги, получил 21 год тюрьмы

Певица Леди Гага души не чает в своих французских бульдогах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В феврале прошлого года помощник Леди Гаги Райан Фишер выгуливал в Голливуде трех французских бульдогов певицы. Темнокожий грабитель выстрелил ему в грудь, забрал двух псов - Коджи и Густава. И уехал на белом автомобиле. Третья собака – Мисс Азия – успела сбежать. Сама Леди Гага находилась в тот момент в Риме, на съемках фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи». О громком заказном убийстве главы модного дома Маурицо Гуччи. У поп-звезды была главная роль – бывшей супруги модельера, нанявшей киллеров.

"Я по-прежнему люблю тебя, Райан Фишер, ты рисковал своей жизнью, борясь за нашу семью, - написала она в "Твиттере", узнав о трагедии. - Ты навсегда герой".

И пообещала награду в 500 тысяч долларов тому, кто вернет любимых песиков. Через два дня объявилась женщина. По ее словам, она нашла бульдогов привязанными к столбу далеко от места преступления. Беглянка Мисс Азия сама прибежала домой.

Помощник поп-звезды Фишер выжил. Ему удалили часть легкого.

Поскольку вооруженное нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, налетчика и его сообщников быстро задержали. Выяснилось, что они не знали, чьих собак забрали. Просто хотели подзаработать. На черном рынке за французского бульдога дают десять тысяч баксов. И вдруг нежданная награда в полмиллиона долларов! За ней отправили любовницу родителя одного из преступников, Дженнифер Макбрайд. Которая, якобы, случайно обнаружила пропавших псов.

Налетчик, стрелявший в помощника поп-звезды и забравший бульдогов, 20-летний Джеймс Ховард Джексон, получил 21 год тюрьмы. Сообщники – 4 и 6 лет. Дама, якобы нашедшая бульдогов, ждет приговор.