Украинские военные на позициях под Артемовском. Фото: REUTERS

В ВСУ расстреливают за неподчинение приказам

Андрей Марочко, офицер Народной милиции Луганской народной республики, сообщил, что в рядах ВСУ фиксируются случаи расстрела военных своими же сослуживцами за неподчинение приказам. Марочко, ссылаясь на данные разведки минобороны ЛНР, заявил: «Случаи расстрелов украинских военнослужащих так называемым военно-полевым трибуналом зафиксированы в районах населенных пунктов Артемовск, Северск, Кременная и Сватово».

Польского премьера-украинофила сограждане не поняли

Матеуша Моравецкого, премьер-министра Польши, его сограждане призвали уйти в отставку после заявлений о продолжении активной поддержки незалежной. Моравецкий заявил, что и его страна, и международное сообщество продолжат помогать Украине и в снабжении оружием, и гуманитарными поставками. Пользователь под ником Ryszarda написал: «К нам прибывают очередные беженцы из Украины, выдержит ли Польша? Будет все хуже и хуже, начните думать не только об украинцах». Ему вторит Ran: «Кого из поляков волнует Украина? Нас больше заботит, что наши деньги государство раздает украинцам без оглядки. Эти деньги идут с наших налогов!» Также из-за наплыва украинских беженцев была зафиксирована вспышка заболеваемость ВИЧ — только за осень было зарегистрировано 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Вот такая вот зараза — девушка твоей мечты, Матеуш.

Украинцы обстреляли химзавод в Горловке

Иван Приходько, мэр Горловки, заявил, что украинские военные обстреляли химический завод «Стирол». Он расположен в Донецкой народной республике. Приходько сообщил: «Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано четыре попадания украинских снарядов по территории завода». «Воины света» уверенно приближают конец света.

Эмираты помогут Киеву проникнуть на восточные рынки?

Украина и Объединенные Арабские Эмираты объявили о переговорах по двусторонней торговой сделке, которую собираются заключить к середине 2023-го. Министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зейуди и министр экономики незалежной Юлия Свириденко подписали заявление о переговорах по заключению Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве (CEPA). По словам Аль-Зейуди, это «поможет ускорить восстановление экономики Украины и создаст новые возможности для экспортеров, инвесторов и производителей, а также облегчит сотрудничество в таких важных секторах, как инфраструктура, тяжелая промышленность, авиация, информационные технологии и продовольственная безопасность». А в Дубае оптимисты сидят, про какую украинскую авиацию и информтехнологии к середине 2023-го они собираются договариваться со страной, которая бодрым темпом движется в каменный век?

В Молдавию летят «подарки» из незалежной

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу сообщил, что надо дождаться окончания расследования по упавшим на севере Молдавии обломкам ракеты. В интервью телеканалу Pro-TV он заявил: «Снова осколок, который взорвался на нашей территории. Теперь в Бричане. Очень близко к границе с Украиной. Это серьезно, даже если ничего не взорвалось». Осенью в Молдавии уже падали ошметки жизнедеятельности украинских ПВО. Методом дедукции можно предположить: это снова украинские соседи. Да вы у поляков спросите.

США отчитались, как помогают Киеву «вернуть территории»

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США продолжают помогать Украине, дабы та смогла «вернуть территории, занятые Россией в этом году». На конференции The Wall Street Journal Блинкен сообщил: «Наше внимание сосредоточено на том, чтобы продолжать делать то, что мы делали, а именно убедиться, что Украина имеет в своих руках то, что ей нужно для самозащиты, чтобы дать отпор России, чтобы вернуть территорию, которая была занята с 24 февраля». По его мнению, кроме военной, Киеву нужна экономическая и гуманитарная поддержка. Про Крым госсекретарь ничего серьезного не сказал. Махнул на него рукой.

Беспилотники до Севастополя не долетели

Два беспилотника, направлявшиеся с территории Украины в сторону Севастополя, были уничтожены над Черным морем в ночь на 6 декабря. Оба БПЛА были сбиты российскими средствами ПВО и упали в море, не причинив ущерба ни флоту, ни городу. Редкая гадкая птица долетит до города русской морской славы.

В Белгороде формируют батальоны теробороны

В Белгородской области, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, начато формирование отрядов территориальной обороны. В них войдут мужчины, которые не подлежат призыву на военную службу по возрасту или по состоянию здоровья. Тех, кто хочет защищать родной край, будут готовить инструкторы, имеющие опыт боевых действий, Предполагается сформировать несколько батальонов, которые пройдут обучение в приграничных районах. Враг не пройдет и не проползет.

В Киеве составили список из двух тысяч врагов

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) незалежной заявили: «Почти 2 тысячи пропагандистов в ближайшее время подпадут под санкции на Украине». Под ограничительные меры попадут граждане России, Белоруссии и ряда других стран, в числе которых музыканты, журналисты, блогеры, редакторы медиа, сотрудники телекомпаний и издательств. Пакет предложений по введению персональных санкций против указанных лиц одобрен межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики. Предложение рассмотрит Совет нацбезопасности и обороны. Главное, чтобы генератор работал, когда списки будут изучать и утверждать.

Подписывайтесь на новый подкаст Радио «Комсомольская правда», в котором мы рассказываем, что будет дальше.