ВКонтакте установила новые рекорды по аудитории и её активности

За последний год ВКонтакте запустила сотни продуктовых и технологических обновлений, значительно улучшила рекомендательные алгоритмы. Это позволило социальной сети нарастить аудиторию и увеличить её вовлечённость и активность на платформе. В марте 2023 года ежедневная аудитория ВКонтакте в России выросла до 53,6 млн(+12% год к году), что стало новым рекордом по посещаемости.

Одним из драйверов роста в начале года стали VK Клипы. В январе сервис радикально улучшил качество рекомендаций — только они позволили увеличить на 30% время, которое проводит пользователь за просмотром клипов (time spent), и число просмотров на 17%. В общей сложности в феврале просмотры в VK Клипах выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а time spent — в 3,2 раза. Благодаря продуктовым и технологическим обновлениям VK Клипы впервые достигли пикового значения в 1,1 млрд просмотров в сутки.

Лента — один из ключевых продуктов ВКонтакте — в этом году продолжает масштабный рост благодаря развитию рекомендаций. По итогам января и февраля 2023 количество просмотров увеличилось на 46% год к году. Растут и другие сервисы взаимодействия пользователей. За первые два месяца 2023 года количество комментариев на площадке увеличилось на 43% год к году, а число подтвержденных запросов на добавление в друзья повысилось на 40% год к году.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«ВКонтакте год за годом укрепляет позиции лидера среди социальных сетей. Наша аудитория активно растёт, несмотря на то, что уже составляет большую часть всех пользователей рунета. Это достигается благодаря развитию наших ключевых сервисов, в числе которых VK Клипы, рекомендательные алгоритмы, лента, личные профили и сообщества. В этом году мы продолжим предоставлять авторам ещё больше возможностей для творчества, а пользователям — удобные и полезные сервисы».

За счёт активной работы с сообществами и улучшению рекомендательных алгоритмов авторы ВКонтакте смогли значительно увеличить свои заработки в социальной сети. За 2022 год сообщества, использующие официальные инструменты монетизации (партнёрская программа, монетизация видео, VK Donut), заработали рекордные 4 млрд рублей. Также в 2022 году доходы создателей контента с помощью VK Donut выросли в 2,9 раза, до 440 млн рублей. Выросло в целом и количество пабликов — в декабре 2022 года число активных авторских пабликов достигло 2 млн (+13% год к году).

Благодаря продуктовым и технологическим улучшением ВКонтакте демонстрирует рост по всем основным направлениям, а соцсетью ежемесячно пользуется уже 86% всей аудитории рунета.