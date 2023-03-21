В новой версии сервиса доступен уникальный опыт: можно посмотреть на роскошный зал Михайловского театра со сцены и подняться в царскую ложу. Также «Виртуальные экскурсии» позволят заглянуть в Капеллу, где не бывает постоянных экскурсий, и увидеть интерьеры Елагина дворца после реставрации.

ВКонтакте представила масштабное обновление сервиса «Виртуальные экскурсии» на платформе VK Mini Apps. В него добавлены сразу четыре новые исторические локации Санкт-Петербурга: Михайловский театр, Храм Воскресения Христова на Крови, Елагиноостровский дворец-музей и Государственная академическая капелла.

Экскурсии представляют собой виртуальные туры по историческим зданиям. С помощью высококачественных панорам можно на 360° рассмотреть интерьеры Елагина дворца после реставрации и уникальные мозаики Спаса на Крови. Кроме того, пользователи могут увидеть роскошный зал Михайловского театра со сцены — в реальной жизни на неё выходят только артисты и сотрудники. Также можно подняться в царскую ложу, которая обычно недоступна для зрителей, если в ней выкуплены места. Уникальным станет и виртуальный поход в Капеллу через царский павильон — там не бывает экскурсий на постоянной основе.

Съёмки новых объектов проходили в 2022 году. Фотографии для проекта подготовил участник программы поддержки талантливых авторов VK Talents Максим Густарёв.

Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«Сегодня технологии позволяют нам видеть и узнавать много интересного в различных форматах: видео, трансляции, AR и VR, Web3. В виртуальных экскурсиях ВКонтакте мы постарались максимально передать не только красоту, но и атмосферу самых красивых достопримечательностей Северной столицы. Теперь побывать в храме Спаса на Крови или в ложе Михайловского театра, Капелле и Елагиноостровском дворце могут все пользователи ВКонтакте из любой точки на карте, не выходя из дома. Так и рождаются мечты о путешествиях: увидеть город и уникальные интерьеры своими глазами».

Сервис «Виртуальные экскурсии» запустили в апреле 2020 года. Первым в нём появился Исаакиевский собор, и пользователи смогли побывать на ангельской балюстраде, которая обычно закрыта для посещения. Затем в сервис добавили Петропавловский собор, где можно подняться до самого шпиля — в реальной жизни дальше звонницы забраться не получится. Проект создан и развивается в сотрудничестве с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

ВКонтакте регулярно поддерживает культурные проекты грантовыми программами, помогает им продвигаться на платформе и находить наиболее подходящую аудиторию. За 2022 год официальные сообщества музеев, театров и культурных учреждений провели и опубликовали в соцсети более 40 тысяч трансляций и видео, разместили свыше 250 тысяч постов и увеличили охваты в два раза по сравнению с 2021 годом.