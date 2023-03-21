Верховный суд впервые разъяснил тонкости рассмотрения военных преступлений в особый период Фото: Shutterstock

Рекомендации о том, как нужно рассматривать дела о некоторых преступлениях против военной службы, подготовил Пленум Верховного суда (ВС). Как сообщили «КП» в пресс-службе Верховного суда, проект постановления «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы» пока направлен на доработку, судьи рассмотрят его на следующем заседании. Однако агентство ТАСС опубликовало некоторые положения, из которых можно понять, что наказывать за воинские преступления во время мобилизации и военных действий будут строже. В проекте постановления 123 пункта, мы коснемся лишь некоторых.

ОСОБЫЙ ПЕРИОД

Рекомендации по военным преступлениям Верховный Суд распространит впервые. Просто потому много десятилетий ни частичной мобилизации, ни такой масштабной спецоперации не было. В сентябре прошлого года был принят закон, по которому одни и те же преступления в военное время наказываются значительно жестче. Например, самовольный уход из части на срок от двух до десяти суток в мирное время дают 1 год лишения свободы, а в военное – до пяти лет. Повреждение или уничтожение военной техники раньше грозило сроком до двух лет колонии, теперь – до пяти лет.

В проекте постановления Верховный суд напоминает, что за преступления против военной службы в период мобилизации или боевых действий наказывать надо строже, даже если в статьях УК нет упоминания об отягчающем характере таких нарушений в особый период. Неуставные взаимоотношения, оскорбление военнослужащего, нарушение правил обращения с оружием – при рассмотрении таких дел «судам следует обсуждать вопрос об учете при оценке степени опасности таких преступлений обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных пунктом «л» части 1 статьи 63 УК РФ («Совершение преступления в особый период») (здесь и далее цитируется по агентству ТАСС).

А ЕСЛИ ПРИКАЗ НЕЗАКОННЫЙ

В проекте постановления содержится рекомендации о том, как оценивать исполнение незаконного приказа. «Если подчиненный выполняет приказ начальника, предписывающий ему совершить заведомо для него уголовно наказуемые действия, подчиненный подлежит уголовной ответственности». При этом действия командира следует рассматривать как подстрекательство к совершению преступления или организацию преступления.

Впрочем, подчиненный может не осознавать, что выполняет преступный приказ. В этом случае он не подлежит уголовной ответственности. «А командир, отдавший такой приказ, должен нести ответственность как исполнитель преступления».

Верховный суд делает существенную оговорку: «Судам следует иметь в виду, что если военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, предусматривающих применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, действовали в соответствии с требованиями законов, уставов, положений и иных нормативных правовых актов, предусматривающих основания и порядок их применения, то они не подлежат в этих случаях уголовной ответственности за причиненный ими вред".

ЗА САБОТАЖ ОТВЕТИШЬ

Неисполнение приказа, как следует из постановления суда, может быть разным. Пойти под статью можно не только при открытом отказе подчиниться: «подлежит ответственности также лицо, которое принимает к исполнению приказ начальника, но в действительности сознательно его не исполняет». Даже если приказ не выполнен «вследствие забывчивости, недостаточного или неточного уяснения содержания приказа, проявленной невнимательности в отношении времени, места и способа выполнения приказа», от наказания это не освобождает.

Однако и здесь суды должны оценивать причиненный вред. Тяжкие последствия, как поясняет пленум, «выражаются, в частности, в снижении боевой готовности воинской части, невыполнении боевой задачи, утрате военного управления, выводе из строя критически важных объектов инфраструктуры». При этом под вредом интересам «следует понимать, в частности, подрыв авторитета командира, срыв выполнения учебно-боевых задач, нарушение конституционных прав и свобод личности, имущественный ущерб».

УМЫСЕЛ ВСЕМУ ГОЛОВА

Разъяснил Верховный суд и положения закона, касающиеся дезертирства. Даже если военнослужащий, оставивший часть, вдруг появился в расположении, но не собирается выполнять свои обязанности… если его задержала полиция, и он не сообщил о том, что он военный… если уведомил командира, где находится, но не исполняет его распоряжения… Все эти обстоятельства «не сказываются на прерывании срока самовольного оставления части».

Как уточняет Верховный суд, ответственность за дезертирство наступает при наличии умысла уклониться от исполнения обязанностей: «Об умысле на дезертирство могут свидетельствовать приобретение или изготовление лицом подложных документов, удостоверяющих личность либо свидетельствующих о том, что оно прослужило установленный законом срок военной службы или имеет отсрочку от призыва, устройство на работу, сокрытие при его задержании правоохранительным органом факта прохождения им военной службы и тому подобное».

УНИКАЛЬНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

Уничтожение или порча имущества в период боевых действий судьи тоже должны рассматривать исходя из причиненного вреда. «Судам, - говорится в проекте постановления, -необходимо иметь в виду, что при определении тяжести последствий имеет значение не только размер материального ущерба, но и уникальность уничтоженного или поврежденного военно-технического средства, его значимость для обеспечения боевой способности подразделения, утрата технического приоритета и тому подобное».

НЕ ТОЛЬКО КНУТ

В постановлении пленума ВС не только закручивание гаек. К примеру, предлагается разграничивать преступление и грубые дисциплинарные проступки. «Судам необходимо иметь в виду, что преступления характеризуются общественно опасными последствиями (например, нанесением существенного вреда интересам службы или интересам безопасности государства)». Если же последствий нет, то это все-таки проступок. Например, «неисполнение приказа хотя и причинило вред интересам службы, но он не является существенным». В таких случаях «суду надлежит вынести оправдательный приговор за отсутствием состава преступления. Но подсудимые могут быть привлечены в установленном порядке к дисциплинарной ответственности.