«От «Конька-Горбунка» до самой узнаваемой авиакомпании в мире»: Аэрофлот и Национальная электронная библиотека запустили интерактивный спецпроект «Гражданская авиация России»

Фото: avia100.rusneb.ru

Интересуетесь авиацией? Аэрофлот и Национальная электронная библиотека (НЭБ) к 100-летию авиакомпании и российской авиации запустили уникальный интерактивный спецпроект «Гражданская авиация России: от «Конька-Горбунка» до самой узнаваемой авиакомпании в мире». Посетитель страницы может познакомиться с уникальными архивными документами — книгами, газетами, плакатами и фотографиями, посвященными развитию гражданской авиации страны и Аэрофлоту.

Фото: avia100.rusneb.ru

«За 100 лет, прошедших со дня образования акционерного общества «Добролет», в Аэрофлоте работали многие тысячи специалистов, подписаны сотни договоров, подготовлено большое количество приказов и распоряжений, огромным тиражом выпущены плакаты, рекламные проспекты, книги и брошюры. Все эти документы — часть нашей общей истории, которая поистине бесценна, и представляет интерес для самой широкой аудитории, - отметил директор музея Аэрофлота Анатолий Иваненко. - Благодаря работе, проделанной сотрудниками Российской государственной библиотеки и Национальной электронной библиотеки совместно с департаментом общественных связей, на экранах мониторов ожили страницы уникальной истории компании, стали достоянием общественности многие ранее неизвестные факты. Проект, ставший важной вехой в популяризации национального авиаперевозчика, положит начало дальнейшим архивным поискам».

Фото: avia100.rusneb.ru

Оцифрованные раритетные издания были собраны из фондов библиотек по всей России и представлены в увлекательном digital-формате.

Удобная навигация, яркие иллюстрации, анимация и инфографика позволяют совершить виртуальное путешествие по различным эпохам становления отрасли и её бессменного лидера. В спецпроекте представлена коллекция раритетных агитплакатов «Добролета» 20-х годов прошлого столетия. Достижения советских авиаконструкторов и пилотов Аэрофлота отражены в плакатах, фотографиях и книгах.

Коллекция листовок, открыток и фотоснимков рассказывает о неоценимом вкладе авиации и гражданского воздушного флота в Победу в Великой Отечественной войне. А наступление эры реактивной авиации в послевоенные годы и её дальнейшее развитие до сегодняшнего дня представлено подборкой диафильмов, научных трудов и редких фотографий из архива музея Аэрофлота и НЭБ.

Фото: avia100.rusneb.ru

«Благодаря развитию портала НЭБ миллионы бесценных документов получают новую жизнь в удобном цифровом формате. Их могут изучать бесплатно онлайн читатели со всей страны, а не только конкретной библиотеки», - добавил директор департамента цифровых продуктов и клиентских сервисов Российской государственной библиотеки Денис Арендарчук. - Спецпроект НЭБ и Аэрофлота не имеет аналогов. Впервые в одном месте собран массив уникальных исторических документов, которые, безусловно, представляют интерес как для любителей авиации, так и профессионалов отрасли. Любой желающий может продолжить изучение темы самостоятельно на портале НЭБ и открыть для себя новые знания».