Белорусскую Хатынь вместе с немецкими карателями сожгли украинские нацисты

До и после Хатыни немцы, часто руками коллаборантов, сожгли более 600 белорусских деревень. Фото: Getty Images

80 лет назад нацисты сожгли белорусскую деревню Хатынь. Зачем? Ответ «КП» искала у историка и писателя Константина Залесского.

ЗАМЕНА НЕМЦАМ

- Кто жег Хатынь?

- Батальон 118 был сформирован из бывших граждан СССР украинской национальности. Немцев в Хатыни мало было.

- В 1943-м вермахту стало не до того?

- Такая политика - выжигать белорусов и украинцев руками коллаборантов - была характерна для Третьего рейха с начала 1942-го. В 1941-м, когда немцы вступили на советскую территорию, расстрелы и карательные акции вели сами. Но им это быстро «надоело».

- «Надоело» или сил не стало?

- Карательные рейды оказались стрессом для немецких солдат. Начали привлекать для «грязной работы» коллаборантов. Сначала - для вспомогательных операций. Потом - для расстрелов и прочих кровавых дел. Основу для нацбатов готовили в учебном лагере СС в Травниках. Как правило, из украинцев и прибалтов.

- Но немцы тоже входили в Хатынь?

- Командование операцией было немецким - из подразделения СС Дирливангер. Это немецкие штрафники. Из них сформировали карательный батальон. После вторжения в СССР в него набирали отморозков из местных. Но до своего конца подразделение считалось немецким. Офицеры - только из Германии. А сжигал Хатынь 118-й батальон вспомогательной полиции - в нем было много военнопленных-украинцев.

ПЛЕННЫЕ И НАЦИОНАЛИСТЫ

- Вспомогательный - это как?

- В такие карательные батальоны немцы набирали людей по этническому принципу. И военнопленных, и местных. В 118-м были «мельниковцы» (организация украинских националистов. - Ред.). Доверия к ним у немцев было больше, чем к пленным. Потому его и называли «украинским батальоном». Таких фашисты сформировали немало. Были и литовские, и белорусские. Они создавались именно для охранных и карательных операций на оккупированных территориях.

- Но были еще и дивизии СС, собранные по этническому признаку?

- Да, и впоследствии наши союзники говорили: дивизии СС не сжигали мирное население, они не были карателями. Да, дивизии СС сразу бросили на фронт. Но засада в том, что эти дивизии во многом были сформированы из карателей тех самых вспомогательных полицейских батальонов.

МЕСТЬ ЗА ЛЮБИМЦА ГИТЛЕРА?

- Кто командовал карателями?

- Бывший майор польской армии Константин Смовский. Начальником штаба у него был украинец Григорий Васюра. Смовский в Гражданскую повоевал у Петлюры, потом - в польской армии. Притом он - этнический украинец. Немецкое командование сознательно бросало такие нацбаты на соседей. Украинцев - на белорусские территории, литовцев - на украинские.

- Из-за чего сожгли Хатынь?

- Неподалеку партизаны разгромили немецкую автоколонну. Там погиб гауптман Ганс Вельке. Он был чемпионом Олимпиады-1936 и считался любимцем фюрера.

- Фюрер приказал сжечь Хатынь за смерть своего фаворита-чемпиона?

- Документов о том, что Гитлеру сразу доложили о гибели Вельке из-за атаки партизан в Беларуси, нет. Там все было сложнее. Карательная операция случилась бы все равно - но не стала бы столь показательно жестокой. Но тут в «диких славянских лесах» погиб «герой-ариец», известный всей Германии, и чья смерть требует «отмщения варварам». Карательные рейды в Беларуси и прежде случались. Но какие - в отчетах, уходивших в Берлин, звучали цифры: убито 2 тысячи партизан, захвачено 100 винтовок...

Эта карта осталась у художника «КП» Дмитрия Полухина от его деда-партизана, воевавшего в тех местах.

ТОЧКА УСТРАШЕНИЯ

- Убийством Хатыни немцы думали устрашить и местных, и партизан?

- Это было в норме поведения немецкого тылового командования. Операция устрашения должна была остановить подрывы немецких эшелонов и автоколонн. А Хатынь выбрали произвольно. Хотя сведения, что ее жители помогали партизанам, разбившим автоколонну, у немцев были.

- Почему сожгли, а не расстреляли, не угнали в Германию?

- Загнать в сарай и сжечь - проще. Тех, кто смог выбраться, достреливали. Кстати, у карателей 118-го батальона не было автоматов. Они были во фронтовых подразделениях, и то не у всех. А 118-й батальон был вооружен винтовками - маузерами и даже нашими трехлинейками.

- Сколько людей погибло в Хатыни?

- Полторы сотни убитых, из которых почти полсотни детей.

- Вслед за Хатынью сожгли соседнюю деревню?

- Хворостени. Там погибли дети, сбежавшие из Хатыни. Для нас это кошмар. А для немецкого военного руководства - методичная работа. Хатынь - демонстрация. Остальные деревни - продолжение операции против партизан. Немцы считали: не будет баз, где партизаны смогут подкормиться, не станет и партизанского движения. С голода перемрут. А то, что в таких деревнях - «базах» живут обычные крестьяне, - ну и что?

- Март 1943-го, полтора месяца после сталинградского поражения - немцы были особенно ожесточены?

- Поражение под Сталинградом сыграло психологическую роль, но не для тыловых частей в Беларуси и на Украине. Карательные операции шли и в 1942-м, и весной - летом 1943-го. Но косвенно это отразилось на противостоянии в белорусских лесах. Партизаны активизировались, а немцы ожесточились в ответ. А наше население на оккупированных территориях стало понимать: немцам кирдык. Противостояние обострилось.

- Сколько деревень постигла участь Хатыни?

- Более 600.

СОВПАДЕНИЕ?

А США так же спалили Сонгми

Жуткое, роковое совпадение, но именно в эти же мартовские дни 55 лет назад США совершили свою Хатынь, даже превзойдя по размаху преступление гитлеровцев и украинских националистов. 16 марта 1968 года американские войска сожгли вьетнамскую деревню Сонгми. Ее жителей янки подозревали в помощи партизанам. Напав на поселок, где жили более полутысячи мирных жителей, среди которых более двухсот детей, уничтожили большинство из них. Перед убийством пытали, насиловали...

Еще одно совпадение - расследование об этом преступлении опубликовал американский журналист Сеймур Херш. Он получил за него Пулитцеровскую премию. А сегодня Херш - автор громкой публикации о подрыве газопровода «Северный поток» спецслужбами США.

А отмазывал убийц Сонгми тогда Колин Пауэлл, благодаря ему за сожжение деревни и полтысячи живых людей был осужден лишь один американский лейтенант (и тот просто отсидел 3 года под домашним арестом). Да-да, тот самый Колин Пауэлл, который потом тряс пробиркой в ООН, оправдывая нападение США на Ирак.

Тоже совпадение?

Как-то их становится слишком много.

А сегодняшние преступления нацбатов на Украине и руководство ими США ничего не напоминает?