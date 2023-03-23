Картины-подделки: как изготавливают фальшивки и какие художники популярны у мошенников

Один из этапов экспертизы - изучение картины при помощи микроскопа. Фото: Николай КАЗЕЕВ

Центр художественной экспертизы - место, где можно в одночасье стать миллионером. Так произошло с наследниками картины, оказавшейся работой Шишкина и оцененной в 55 (!) млн рублей. Владельцы полотна долго не могли поверить в свое везение и спрашивали: не ошиблись ли эксперты, приписав лишний нолик?

Но можно остаться и ни с чем, как коллекционер, решивший продать свое собрание русского авангарда. Увы, все картины в его коллекции были признаны фальшивкой...

В следующем году Центру художественной экспертизы имени Репина исполняется 10 лет. За это время здесь случилось немало интересных историй, а экспертизу прошли сотни полотен. Об этом мы и поговорили с директором центра Виктором Шпенглером.

Виктор Шпенглер. Фото: Александр НЕДОРЕЗ

Со своим «Самоваром»

- Виктор Александрович, как фальшивки попадают в коллекции известных музеев? Сейчас ведь немало таких случаев...

- У них разная история. Вот взять «Самовар» Малевича. Один висит в Музее современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке, и точно такой же - в Ростовском кремле. В наш музей картина поступила в 1922 году по распоряжению Наркомпроса. На сайте американцев - история их картины: в 1920-м приобретена Наркомпросом, в 1922-м поступила в музей в Ростове Ярославском. Через 50 лет появилась на аукционе Sotheby’s, была куплена корпорацией МакКрори, и вскоре вошла в коллекцию МоМА... В нашем музее - фальшивка, изготовленная, вероятно, в 1950 - 1960 годах.

«Самовар» Малевича в Ростовском кремле оказался фальшивкой. Фото: MoMA/Wikimedia Commons

Еще один вариант - дар семьи музею. Была у людей коллекция, они знать не знали, что в ней есть подделки. И вот собрание оказывается в музее, попадает в каталоги...

К нам за экспертизой приходят и музеи, и частные лица. Недавно, например, обратилась Третьяковка за оценкой одной очень известной иконы. Но, конечно, 99 процентов клиентов - люди, решившие обзавестись документами на картины, чтобы продать. Иногда владельцы перепроверяют коллекцию, которая была собрана лет 20 назад, и правильно делают: в то время было больше ошибок в экспертизе.

- Как происходит проверка?

- Мы досконально изучаем подлинное произведение и шаг за шагом получаем эталонную базу. У нас уже было более 10 тысяч экспертиз на подлинные картины, не считая подделок. Когда к нам приносят очередную картину, мы обращаемся к эталонной базе и сравниваем с тем, что имеем.

Живопись или графика проходят несколько этапов проверки. Сначала эксперт рассматривает ее в микроскоп. Есть еще проверка различными излучениями, химическая экспертиза, рентген, макросъемка. Сейчас экспертиза гораздо лучше, чем была 20 - 30 лет назад. Экспертам помогают, конечно, опыт плюс химический анализ и современная аппаратура.

«Подлинный Куинджи на рынке? Не встречал»

- Каких русских художников сейчас больше всего подделывают? Куинджи, Коровина?

- Куинджи много не могут подделать, это будет очень странно выглядеть. Но, из того, что есть на рынке, около 90 процентов - подделки. Архип Иванович почти не продавал картины при жизни, а после его смерти ученики создали Общество художников им. Куинджи и все работы до одной внесли в опись. У нас за 10 лет было семь подлинных работ. Это чудо. Вот в научно-реставрационном центр им. И. Э. Грабаря за 40 лет побывали всего одна-две (!) подлинные картины. На рынке я крайне редко встречал подлинного Куинджи, хотя видел сомнительные картины с экспертизой.

Три года назад нам принесли «Морской берег в лунную ночь» Куинджи. Коллекционер умер 60 лет назад, и собрание долго было закрыто. Потом наследники решили его продать. Работа оказалась дублирована: художник писал на картоне, а потом картину приклеили на холст, чтобы укрепить и сохранить. Владельцы разрешили раздублировать работу, и мы увидели на обратной стороне номер и пять подписей художников-учредителей общества Куинджи. Железное доказательство подлинности. И вот представьте, через несколько лет нам принесли точно такую же картину, да еще и с документами!

Кстати, в советское время рынок подделок произведений искусства практически отсутствовал. Существовали отдельные фальсификаторы. Вот в Европе это было больше развито.

Часто подделывают Левитана (его подлинность из-за отсутствия ярко выраженных особенностей письма не так просто определить), французский период Коровина.

«Бумажные фонари» Коровина (1896 г.) - подлинник. Находится в собрании Третьяковки. Мошенникам же интересен более поздний период творчества художника. Фото: Государственная Третьяковская галерея/Wikimedia Commons

- Слышала, что Пиросмани тоже популярен у изготовителей фальшивок.

- Я начинал как арт-дилер именно с Нико Пиросмани, привозил его из Тбилиси. Я купил и продал самую дорогую картину Пиросмани «Арсенальная гора», правда, приобретал ее в Париже. Потом она была продана за 1 млн 800 тыс. долларов.

Пиросмани подделывают часто. Известно, что существовали две мастерские, этим занимавшиеся: одна была в Питере, другая - в Тбилиси. Музеи ошибочно подтвердили подлинность многих этих картин. Они до сих пор гуляют на рынке.

Мухлюют реставраторы

- Вы говорите, что сейчас техника, реактивы и вообще уровень экспертизы лучше, чем 20 лет назад. Но ведь и фальсификаторы не сидят, сложа руки?

- Не сидят! Расскажу, как делают подделки. Мошенник, решившийся на это, подбирает команду. Находит реставратора, работающего с лаками-красками, знающего новые и старые материалы. И предлагает ему подзаработать. Без знаний и умений реставратора ничего не получится.

Французский период Коровина, а также многие другие картины вообще опасно приобретать без химического анализа. Фальсификаторы на блошиных рынках покупают картины того времени, смывают то, что было написано на французском холсте, и «рисуют», например, Коровина. Подбирают пигменты, бывшие в ходу именно в то время. Это позволяет обмануть исследования на первом этапе. Например, белила есть свинцовые и титановые. В 1920 - 1930-х годах титановые не особо были в ходу, и фальсификатор исключает их. При тщательно подобранных пигментах определить подделку по химии можно лишь по связующему веществу.

Далее фальсификатору надо обзавестись документами. Он идет к экспертам и, например, говорит: «Это стоит 100 тысяч долларов. Если вы мне дадите экспертизу, половина денег - вам». Не все откажутся... После этого продажа - дело техники. Такие картины могут даже иметь свою историю «происхождения».

- Почему мошенники выбирают именно французский период живописи Коровина?

- Период 1910-х хорошо известен и изучен. А про 1920-е годы сведений мало. Еще одна причина - ведущий эксперт Ирина Владимировна Геращенко в силу возраста уже отходит от дел. Но в 1990 - 2000-х годах она спасла творчество Коровина. Арт-дилеры знали: картина могла пройти музейную экспертизу, но если Геращенко свое «да» не сказала, покупать опасно. Сейчас такого строгого эксперта нет, вот фальсификаторы и активизировались.

- Часто ли случается что-то открыть во время исследований?

- Недавний пример: к нам поступила картина. Она была не подписана, но по качеству живописи было видно, что это известный русский художник XIX века. Стали изучать сюжет. По документам удалось установить, что это приезд цесаревича в город Симбирск в 1863 году. Потом мы узнали, что предполагаемый художник во время создания работы, в 1863 году, действительно был в Симбирске в составе свиты цесаревича Николая Александровича. Мы сделали запросы, изучили музейные каталоги и нашли другой вариант этой картины большего размера под названием «Иллюминация». Работа, попавшая к нам на экспертизу, оказалась первоначальным вариантом. Очень скоро мы публично и со всеми деталями сообщим о нашем открытии.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ

Школьный учитель нарисовал миллиарды

Британский учитель рисования Джон Майатт встал на скользкий путь, когда его с двумя детьми в 1985 году бросила жена. Ему пришлось оставить школу и найти работу, не требовавшую долгих отлучек из дома. Джон стал создавать копии картин, поначалу честно заявляя, что это «подлинные подделки» работ известных мастеров XIX - ХХ веков.

Однажды к нему с заказом обратился некто Джон Дрю. Он исправно покупал копии, а вскоре попросил экс-учителя нарисовать картину на его вкус. Тот создал работу в стиле французского кубиста Альбера Глиссе. Дрю полотно понравилось. А через некоторое время он сообщил Майатту, что известные аукционные дома Christie's и Sotheby's оценили фальшивку в 25 тысяч фунтов. Дрю предложил Майатту продать картину под видом работы Глиссе и поделить деньги пополам. Отказаться от солидного куша отец-одиночка не смог...

С этого начался их «бизнес»: Майатт копировал Матисса, Ле Корбюзье, Джакометти, а Дрю виртуозно это продавал. Дело дошло до того, что Дрю втирался в доверие к музейщикам, попадал в архивы главных музеев Лондона и «редактировал» их! Выкрадывал каталоги, добавлял туда страницы со снимками фальшивок Майатта и незаметно возвращал на место. Так подделки получали свою «историю».

За девять лет эта «ОПГ от искусства» выдала на-гора 200 подделок и заработала 25 млн евро. По нынешнему курсу это 2 млрд рублей.

Но потом Майатт устал от рутины, начал пить, а в сентябре 1995 года пошел в полицию и во всем признался. Наказали обоих на удивление мягко: Майатт отсидел всего 4 месяца, Дрю - два года. Видимо, суд решил: пройдохи не детей в конце концов обворовывали, а жадных богачей, решивших сэкономить на более тщательной проверке полотен...

В ТЕМУ

«Почерк» художника определяется по мазкам краски

- Бывает, что владельцы после исследования в Москве перепроверяют подлинность картины за границей?

- Уверен, у наших экспертов уровень выше. На Западе больше моноспециалистов. Например, по Рубенсу. Эти люди всю жизнь посвятили исследованию именно Рубенса, и, конечно, у них высокое качество экспертизы и вся база по нему. У нас, в силу понятных обстоятельств, нет базы по западным художникам. Но по отечественным живописцам мы лучше. Картины, прошедшие проверку у нас, можно смело покупать.

- Вероятно, и цены за рубежом другие?

- Да, совсем другие. Рентген картины - 2500 евро, а в России - 1000 руб. Исследование рентгена - 3500 руб. Мы достаем из эталонной базы снимок этого художника и сравниваем его с тем, что нам принесли. Рентген показывает сгустки краски, характер нанесения мазка, толщину. Получается своего рода почерк.

- Часто слышишь: «рынок наводнили подделки». С чем связана такая активность?

- Если в целом говорить, в 1990 - 2000-е подделок было больше. Тогда арт-рынок в России лишь формировался, и то, что раньше считалось спекуляцией, стало бизнесом. Эксперты оказались не готовы к такому потоку. По нашему опыту: от 30 до 70% картин, купленных в то время, не подлинники.