Сами себе тюремщики: эти люди украли собственную жизнь, годами скрываясь от правосудия

Фрэнк Фрешуотерс был в бегах 56 лет. Фото: CTV News

Пещерный человек

Китаец Лю Муфу погорел на мелочи. Однажды 30-летний мужчина вместе со своим шурином и еще одним сообщником ограбили автозаправочную станцию. В кассе оказалось только 156 юаней (1700 рублей). Часть налетчики сразу потратили на еду. В итоге добыча составила жалкие 32 юаня (350 рублей) на каждого. Вскоре полиция задержала двоих грабителей. Лю смекнул, что пришла и его очередь...

В этой пещере жил Лю Фу, пока не сдался властям. Фото: elephant_news/YouTube

Пока стражи порядка обыскивали его дом и допрашивали родных, грабитель несколько дней прятался в лесу. Затем Лю поселился в небольшой карстовой пещере в 10 км от ближайшего населенного пункта. Начал охотиться. Иногда заходил в родную деревню, чтобы украсть картофель и мясо да повидать жену и родителей.

Большую часть времени мужчина проводил в одиночестве. Компанию отшельнику составляли лишь несколько бродячих собак, которых он приютил... Семья уговаривала его выйти из леса и сдаться властям, но Лю решился на это лишь через 14 лет. Осознал наконец, как много он упустил: похороны отца, свадьбу сына, рождение внука...

Задержание Лю Фу. Фото: elephant_news/YouTube

Теперь китайцу грозит до 10 лет тюрьмы, ведь при ограблении он использовал оружие. А сел бы сразу - давно был бы на свободе.

Побег из Шоушенка

Фрэнк в 1950-х он случайно сбил на автомобиле человека. Фото: Brevard County Sheriff's Offis

Американец Фрэнк Фрешуотерс известен как человек, сбежавший из Шоушенка. Да-да, он удрал из той же тюрьмы штата Огайо, которая фигурировала в романе Стивена Кинга и известном фильме. И преступление-то у него было, по американским законам, нетяжкое. Еще в 1950-х он случайно сбил на автомобиле человека, получил условный срок, который позже заменили на реальный, когда Фрэнк попытался обманом вернуть себе водительские права. Правда, в отличие от киноперсонажа «Побега из Шоушенка» Фрэнку не пришлось делать подкоп из камеры. Учитывая небольшой срок, он жил и работал на ферме при тюрьме, которая даже не охранялась. Сбежать отсюда не составило большого труда.

За 56 лет, проведенных в бегах, мужчина жил в нескольких штатах и работал на разных работах - например, был водителем грузовика. В 1975 году американец был арестован, но губернатор отказался выдать его в другой штат, сославшись на «безупречное 16-летнее проживание». К слову, тогда Фрешуотерс часто выступал на сцене местного клуба с кантри-песнями, и местная публика его любила.

Получив еще один шанс, Фрешуотерс снова сменил имя и место жительства. Теперь он под именем Уильям Кокс жил во Флориде. Лишь в 2015 году стало известно его настоящее имя, и Фрешуотерс наконец попал в руки правосудия. Но в тюрьму он не вернулся. С учетом 80-летнего возраста беглеца и того, что ничего криминального он на свободе не совершил, ему дали амнистию.

Жизнь на чердаке

Эту печальную историю описал в 1962 году легендарный журналист «Комсомолки» Василий Песков. В очерке «Дезертир» он рассказал о 18-летнем Николае Тонких из Воронежской области, который в 1942 году удрал с фронта домой в деревню. Там его укрыла мать и не выпускала из дома многие годы. Женщина даже инсценировала похороны своего сына, чтобы односельчане не донимали ее расспросами. Устроила «могилку» на дальнем конце огорода. Объясняла: пришел Колька с войны, весь израненный, несколько дней поболел и умер...

Дезертиров презирают в любом обществе. А во времена СССР сбежавших с фронта мужчин клеймили плакатами: «Трусу нет места в советской семье!». Фото: Wikimedia Commons

А сам «труп» томился на чердаке и 20 лет не показывался на улице. Никто, кроме матери, сестер да соседского кота не знал о чердачном жильце. Когда с фронта вернулся отец, он тоже его не выдал. Но что это была за жизнь! Тонких шарахался от каждого шороха, опасаясь ареста. В потемках дезертир начал слепнуть. А вот слух обострился, как у зверя.

И Тонких не выдержал. В 1962 году он сдался властям. Наказания дезертир не понес, но презрение односельчан было куда хуже...

Сибирский Тарзан

Еще один случай описан в книге «Удивительная планета Земля» Георгия Скарлато. Сбежав от призыва во время Великой Отечественной, Марк Гурский больше 10 лет скитался по дремучей тайге на севере Новосибирской области, а в наши дни получил прозвище Сибирский Тарзан.

Надо сказать, Гурский чувствовал себя в лесу как дома. Он вырыл три землянки в нескольких десятках километров друг от друга и время от времени менял место жительства. На сухих островах среди таежных болот сажал картофель и охотился. К тому же мужчине повезло: он нашел обломки самолета, упавшего в лесу. Обладая поистине золотыми руками, Гурский с толком использовал все детали - от кресел до динамо-машины. Например, соорудил ветряк, благодаря чему у него в землянке горел фонарь. Из авиационного пулемета сделал себе оружие.

Поймали Тарзана из-за женщины. Захотев телесной близости, Гурский подкараулил одну из деревенских девушек и буквально уволок к себе в землянку. Вел ее к себе по ночам, чтобы пленница не запомнила дороги. В итоге женщина фактически стала его женой. Однако во время беременности отшельник был вынужден отпустить ее к родным, которые и сообщили о нем в милицию.

Гурского задержали. По словам очевидцев, мужчина был похож на Робинзона: длинные волосы, борода, одет в звериные шкуры...

Дальнейшая судьба отшельника точно неизвестна. По одним данным, дезертира надолго упекли за решетку. По другим - Гурского амнистировали, и он вернулся в ставшую для него родной тайгу.