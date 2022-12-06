Ивана Урганта убрали из "Золотого граммофона" Фото: Евгения ГУСЕВА

Церемонии вручения премии "Золотой Граммофон" в 2022 году пройдет без Ивана Урганта. Премия отказалась от шоумена, который бессменно вел мероприятие с 2008 года. Артиста заменили Вадимом Галыгиным.

"Я впервые выйду на сцену церемонии «Золотой Граммофон» в качестве ведущего. Для меня это большая честь, - сообщил Вадим Галыгин. - Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка".

Почему продюсеры шоу решили заменить Ивана Урганта – неизвестно. Начиная с 2008 года он становился конферансье "Золотого Граммофона" 13 раз.

Недавно отец телеведущего Андрей Ургант рассказал, что его сын стал безработным. "Иван временно не работает. Воспитывает двух моих внучек",- делился актер.

В свою очередь, сопродюсер сериала "Елки-9" Евгений Кулик рассказал, что решил переписать историю и избавиться от многих любимых персонажей. Урганта убрали из проекта, в котором он снимался с 2010 года.

"Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю. Истории, в которых играли артисты, были с юмором попроще и полегче. Мы же пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры. Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились. Иван сам в «Вечернем Урганте» говорил, что он не актер и что его максимум - это новогодние комедии", - объяснил бывший КВНщик.