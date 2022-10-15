Сергей Светлаков прервал молчание и вывалил всю подноготную об Иване Урганте Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сергей Светлаков впервые высказался о своем коллеге Иване Урганте, который в последнее время пропал с экранов и попал под шквал критики. Как признался шоумен, он периодически видится с другом.

Сергей Светлаков много лет дружит с Иваном Ургантом. Сейчас оба практически пропали из публичного пространства. Но это не значит, что артисты не видятся. Светлаков переживает за товарища, который стал жертвой травли. Шоумен вообще не понимает, почему в адрес друга летит столько ненависти. Потому Сергей вывалил всю подноготную об Иване.

"Ездим друг к другу в гости, ведь он мой друг, всегда им был и, уверен, будет. И да, на мой взгляд, весь хейт, направленный на него, - это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придет понимание, насколько нам нужны такие люди как он", - цитирует шоумена "СтарХит".

По его словам, Ургант "способен воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему".

Кстати, ранее стало известно, что Урганта и Светлакова убрали из новых "Елок" и уже нашли им замену. Да и шоу "Вечерний Ургант" так и не вернулось в эфир Первого канала.

Стоит напомнить, что Иван подвергся критике после того, как уехал с семьей в длительный отпуск в Израиль. Тогда сплетники заподозрили его в эмиграции. Многие начали критиковать артиста. Народ не понимал, как один из главных телеведущих страны в такой важный для России момент мог покинуть Родину. Появились также сообщения о том, что он распродает активы. Впрочем, артист однажды ответил злопыхателям: "Оправдываться - это унизительно. Кому надо, тот все понимает".