Шею индийца насквозь пронзил древний трезубец

После того, как раненный попозировал с медперсоналом, его уложили на операционный стол

В одну из больниц Индии обратился пациент, шею которого насквозь пронзил металлический трезубец.

Мужчина сообщил, что не чувствует боли, а травму получил после того, как поспорил о чем-то со своими друзьями в кафе.

Врачи поначалу были уверены, что стали жертвой розыгрыша, поскольку такая травма неминуемо должна была привести к смерти. Но 33-летний мужчина, судя по всему, родился в рубашке: ржавая железка пробила ему шею, но не задела ни одной вены или артерии.

После того, как раненный попозировал с медперсоналом, его уложили на операционный стол.

Хирург, проводивший операцию, сообщил, что трезубец «чудесным образом не задел ни сонную артерию, ни яремную вену, ни трахею, ни позвоночник».

После операции молодого человека допросили полицейские. Он отказывается делиться с ними деталями инцидента, приведшего к столь эффектной травме. Также стражи порядка не могут выяснить – откуда в кафе оказался железный трезубец, возраст которого, как показала экспертиза, составляет 150 лет.