X5 запустила выдачу наличных на кассах «Пятёрочки»

Партнёром в рамках проекта выступает Сбербанк. В настоящее время возможностью получить средства по банковской карте на кассе могут воспользоваться посетители всех «Перекрёстков», а также более 13 тысяч «Пятёрочек» по всем регионам присутствия сетей. В оставшейся части магазинов «Пятёрочка» услугу планируется ввести в течение первого квартала 2023 года.

X5 запустила проект по выдаче наличных в магазинах в марте 2022 года в торговой сети «Перекрёсток». Компания отмечает высокий интерес покупателей к данной услуге. Так, с марта в рамках проекта в магазинах «Перекрёсток» было совершено свыше 101 тысячи операций по выдаче наличных, клиенты запросили средства на сумму более 216 миллионов рублей.

«За восемь месяцев пилотирования данного проекта X5 собрала в регионах большое количество позитивных откликов. Анализ показывает, что возможность получения средств на кассах очень востребована, особенно в регионах с небольшим количеством банкоматов. Данный сервис позволяет расширить количество мест по получению наличных, что позволяет жителям экономить время и ресурсы. Запуск услуги на кассах «Пятёрочки» делает выдачу наличных средств ещё доступнее», - отметил Всеволод Старухин, главный финансовый директор X5 Group.

Чтобы воспользоваться услугой, гостю «Пятёрочки» необходимо совершить покупку в магазине и сообщить кассиру о желании снять с карты наличные средства. Максимальная сумма для снятия на кассе за одну операцию - 5 000 рублей. Услуга доступна держателям карт, выданных российскими банками, любых платежных систем. После такой операции покупатель получит два чека: на приобретенные товары и на сумму выданной наличности.

Торговая сеть не взимает комиссию за услугу, однако банк-эмитент карты покупателя в зависимости от условий обслуживания может устанавливать комиссию за выдачу наличных на кассе магазина.