ПСБ получил награду премии «Новые HR практики 2022» за инновации в обучении персонала

Самым инновационным HR-проектом года в области корпоративного обучения признана серия деловых игр ПСБ «Лига переговорщиков».

«Лига переговорщиков» — проект ПСБ в области публичных коммуникаций и корпоративной культуры, основная задача которого в максимально короткие сроки в игровом формате обучить сотрудников тактике ведения переговоров и практическим навыкам в этой области. На сегодняшний день в деловой игре приняли участие более 300 сотрудников из разных регионов страны, более 1000 зрителей смотрели переговорные поединки в прямом эфире. Участники проекта после прохождения обучения на 20% увеличили количество заключаемых контрактов с клиентами.

«Сейчас один из наиболее востребованных и одновременно отстающих навыков сотрудников – это переговоры. Не всегда специалист может эффектно и убедительно презентовать себя и свой проект, аргументированно отстоять свою точку зрения, противостоять публичным манипуляциям. При этом стандартные тренинги показывают все меньшую эффективность в обучении персонала. Поэтому ПСБ вышел за классические, стандартные рамки — в игровом формате мы не только даем максимально практичные навыки в переговорах, но и развиваем кроссфункциональное взаимодействие сотрудников разного уровня и разных регионов», — сказала начальник управления обучения и развития персонала ПСБ Татьяна Меньшова.

Ежегодная премия «Новые HR практики 2022» — это премия профессионального признания, в которой принимают участие HR проекты крупнейших российских компаний. Победителей в номинациях определяют участники путем электронного голосования. Среди номинантов за лучший HR-проект 2022 года были компании-лидеры из сферы айти и ритейла, финансовой, промышленной, фармацевтической и других отраслей.