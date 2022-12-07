«Афорист года» — это звучит гордо

Центральный дом работников искусств и содружество авторов афоризмов и малых литературных форм «Сократ» 10 декабря вручают литературную премию «Афорист года» Фото: Shutterstock

Премия «Афорист года» (Премия) впервые проводится Содружеством авторов афоризмов и малых литературных форм «СОКРАТ» (Содружество).

Премия учреждена Содружеством с целью отметить и поощрить современных талантливых русскоязычных авторов, пишущих и публикующихся в жанре афористики, и призвана популяризировать и развивать этот жанр в целом. Соорганизатором церемонии вручения Премии является Центральный Дом работников искусств (ЦДРИ).

Объявление и награждение лауреатов пройдет на торжественной церемонии, где предполагается личное присутствие всех номинантов и их краткие выступления. Кроме того, запланирована концертная программа с участием известных телеведущих, писателей, юмористов, музыкантов: Элеоноры Филиной (соведущая церемонии), Дмитрия Крылова, Сергея Лукьяненко, Аркадия Инина, Владимира Вишневского, Игоря Маменко, Андрея Кнышева, Кирилла Немоляева, Валерия Ярушина, Григория Гладкова и др.

Торжественная церемония вручения Премии пройдет 10 декабря 2022 г. в Москве в Большом зале ЦДРИ (Пушечная ул., 9/6, стр. 1, м. «Кузнецкий мост»).

Номинацию соискателей и определение лауреатов Премии проводит экспертный совет Содружества. Номинирование проходит заочно, на основании изучения доступных печатных материалов, датируемых не ранее 2020 г. Рассматриваются публикации, подтверждающие и раскрывающие результаты и уровень творческой деятельности номинантов в рамках жанра афористики.

Помимо основной номинации, будет представлена и поощрительная: «Популяризатор жанра афористики», которая подразумевает награждение за наиболее активное и эффективное продвижение в различных СМИ собственно жанра афористики и отдельных авторов-афористов. Победителя в этой категории также определит экспертный совет Содружества.

Предусмотрено вручение специальных и особых призов, учреждаемых партнерами Премии в дополнительных категориях.

Председатель Содружества Сергей Сидоров: «Премия призвана повысить интерес читательской аудитории, особенно молодежи, к сокровищнице мудрости, заключенной как в классических, так и в современных афоризмах; заострить внимание на гармонии формы и содержания в лучших образцах русскоязычной афористики, на красоте и глубине лаконичного русского слова».

К церемонии организаторы приурочили книжную мини-ярмарку с возможностью познакомиться с лучшими образцами жанра афористики в современных изданиях.

Чтобы получить приглашение на церемонию, необходимо связаться с оргкомитетом Премии по адресу: premia_ag@mail.ru или по тлф.: +7 (916) 637-86-85