Борьба президента и парламента в Перу закончилась арестом главы государства

Бывший президент Перу Педро Кастильо арестован Фото: REUTERS

Противостояние президента Перу Педро Кастильо и Конгресса (парламента) республики закончилось смещением главы государства и его арестом. Место Кастильо заняла вице-президент Дина Болуарте. Она уже принесла присягу.

Война президента с парламентом в южноамериканском государстве продолжалась достаточно давно: законодатели обвиняли Кастильо в коррупции, а он, в свою очередь, настаивал на том, что большинство депутатов настроены оппозиционно и занимаются не проблемами страны, а попытками его свержения.

На самом деле толика правды в его словах есть: с момента избрания Кастильо летом 2021 года парламент уже дважды поднимал вопрос об импичменте президенту и намеревался сделать это в третий раз.

Президент успел «ударить» первым: он выступил по национальному телевидению, объявил в стране чрезвычайное положение и заявил о роспуске парламента и замене его временным правительством. В ответ на это несколько министров подали в отставку, а глава Конституционного суда обвинил Кастильо в попытке госпереворота.

Вслед за этим парламентарии объявили президенту импичмент и привели к присяге действующего вице-президента страны 60-летнюю Дину Болуарте, которая стала первой женщиной-президентом Перу. Высокий пост она будет занимать до окончания срока полномочий Кастильо – до 2026 года.

Первое, что сделал Болуарте на посту президента, это выступила с призывом ко всем политическим силам объявить немедленное перемирие.

Позже появились фото, на которых теперь уже бывший президент Перу Педро Кастильо подписывает какие-то документы в полицейском участке, а представитель группы прокуроров по расследованию коррупции в высших эшелонах власти страны Мартия Баррето, заявила, что он арестован.