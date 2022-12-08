ФСБ задержала в Севастополе пару украинских шпионов

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела

Сотрудники Федеральной службы безопасности России продемонстрировали кадры операции по задержанию украинских шпионов в Крыму.

«В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий в Севастополе пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины», - прокомментировали кадры в ФСБ России.

Следствию удалось установить, что один из задержанных жителей Севастополя, являясь сторонником украинской идеологии, в 2016 году был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Как и то, что с началом Специальной военной операции он за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Министерства обороны Российской Федерации, что могло быть использовано против безопасности Российской Федерации и нанести ущерб обороноспособности государства.

Задержанный гражданин признался, что по заданию своих кураторов из СБУ, еще летом 2022 года привлек к противоправной деятельности своего земляка, который собирал и передавал посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России.

Преступник во время задержания задал оперативникам популярный в последнее время среди украинских националистов вопрос: «За шо?».

«В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В настоящее время Ленинскими районным судом г. Севастополя подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - прокомментировали в следствии.

Сотрудники ФСБ России продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.