Член «Дмитровского джамаата»* отправился на 10 лет в колонию

Сотрудники УФСБ некоторое время присматривались к 34-летнему жителю Дмитровского района Московской области Саудуеву, а потом решили задержать

Русская народная пословица «Назвался груздем - полезай в кузов» работает не хуже Уголовного кодекса. Можешь сколько угодно представляться «Наполеоном», но если однажды назвался «вором в законе» или «террористом» - прямая дорога в тюрьму.

Сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области некоторое время присматривались к 34-летнему жителю Дмитровского района Московской области Саудуеву В.Г, что представлялся членом «Дмитровского джамаата»*, а потом решили задержать. Выяснилось, что он не сошел с ума.

«В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что Садуев В.Г., придерживаясь террористической идеологии и радикальных идей ислама, вступил в ряды террористической ячейки «Дмитровский джамаат»*. Являясь активным участником указанной преступной группы, он осуществлял склонение лиц к вступлению в запрещенную в России международную террористическую организацию «ИГИЛ» и их вербовку», - рассказали в ФСБ России.

Следствие также установило, что в целях финансирования «Дмитровского джамаат» Садуев В.Г. планировал совершение разбойных нападений на граждан Московского региона с применением огнестрельного оружия, которым намеревался завладеть у сотрудников ДПС, дежуривших в отдаленных районах Подмосковья.

«В ходе следствия собраны исчерпывающие доказательства виновности указанного лица. Установлены другие участники ячейки МТО «ИГИЛ»* - «Дмитровский джамаат», которые задержаны сотрудниками Управления. Вину в инкриминируемых преступлениях Садуев В.Г. признал полностью, сообщив обстоятельства их совершения», - отметили в следствии.

Приговором 2-го Западного окружного военного суда Садуев В.Г. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности» и частью 2 статьи 205.5 УК России «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Согласно решению суда Садуеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

* Запрещенные в России террористические организации