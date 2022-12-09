То люблю, то ненавижу

Научитесь видеть перед собой реального человека со всеми его недостатками, а не набор своих представлений о нем. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Егоровы друг друга любили. Правда, без киношных страстей, хотя Алене их иногда и не хватало. Игорь - товарищ суховатый по натуре, нечасто делал жене комплименты, цветы приносил только по праздникам, да и «люблю» говорил раз в пятилетку. Но заботился о супруге и готов был ради нее отдать последнюю рубашку.

А Алена часто дулась за «бесчувственность» на мужа, но никто другой был ей не нужен.

Егоровы любили друг друга и ругались. Как и все семьи. Но порой так, что их негативом в эти моменты можно было запитывать электроприборы в доме. Казалось, любящую пару охватывала обоюдная лютая ненависть. После скандала Алена могла закрыться в комнате и горько плакать, чувствуя, что больше ни дня не сможет прожить с «этим гадом неблагодарным». Но потом накал спадал, супруги успокаивались и на следующий день снова любили друг друга искренне и по-настоящему. Словом, тот самый шаг от любви до ненависти, о котором в IV веке до н. э. писал мудрый Аристотель, Егоровы делали, не спотыкаясь.

Ты или не ты?

Похожие бури случаются во многих семьях. Эксперты говорят, что любовь периодически перерастает в ненависть в тех парах, где мужчина и женщина не знают друг друга по-настоящему. То есть думают, что знают, а на самом деле любят выдуманный образ.

- В таких отношениях, где «сегодня люблю, а завтра бью», человек называет любовью представление о партнере, о том, как он должен себя вести, что говорить и каким быть, - поясняет психолог, консультативный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анна Шумихина. - Иногда выход за рамки переживается как болезненное разрушение иллюзий. За эту боль партнеры могут испытывать друг к другу самые неприятные чувства.

То есть заповедь номер один: не идеализируй.

- Подобные отношения можно описать с точки зрения эмоциональной зависимости, - добавляет психолог и гештальт-терапевт Марина Ионычева. - Она мало чем отличается от того же алкоголизма. Один человек «употребляет» другого, чтобы сделать себе лучше. Эмоционально зависимому человеку по большому счету все равно, кто рядом с ним, отношения строятся не с человеком, а с фантазией о нем. Отсюда такие резкие реакции и прыжки «от любви до ненависти». Это гнев на то, что партнер не такой, каким хочется его видеть.

Другими словами, как бы банально это ни звучало, застрахованы от негатива, скажем так, «осознанные» пары, в которых люди позволяют друг другу быть самими собой. Хоть пузатыми, хоть носатыми, хоть вредными капризами.

- В семье Егоровых, скорее всего, ни муж, ни жена не готовы простить друг другу обычных человеческих недостатков, которые есть у всех, - анализирует отношения наших героев семейный психолог Марина Демидова. - Если вы спросите, что делать, чтобы ссоры не переходили «эмоциональные границы», мой ответ - научиться видеть перед собой реального человека со всеми его недостатками, а не набор своих представлений о нем.

«Я тебя не слышу!»

Есть и другое объяснение резкого перехода от любви к ненависти. Эмоциональное.

- Это психологическая защита: когда резко меняется чувство к человеку, - разъясняет супервизор Российской психотерапевтической ассоциации и Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Денис Федоряка. - Защита нужна, чтобы снизить уровень внутреннего напряжения, которое скапливается из-за внутриличностных конфликтов. Они появляются, когда в жизни что-то идет не так.

Таким индивидам психолог Евгения Иконникова советует проговаривать свои эмоции друг другу и не рубить сплеча. Почему бы не попробовать пойти навстречу, почему бы не попробовать услышать другого? Отношения в парах, прошедших через такие «психологические усилия» только крепнут.

Так что заповедь номер два: не нравится - скажи!

Понять и простить

Третье объяснение «крылатых эмоциональных качелей», которое понравится тем, кто не хочет работать ни над собой, ни над отношениями, из разряда «это не я такой, это жизнь такая».

- Отношения с ценным для нас человеком - это механизм выживания, которым нас наградила эволюция, - поясняет психоаналитик Ольга Дьяконова. - Именно поэтому серьезные проблемы в паре мы на бессознательном уровне ощущаем как вопрос жизни и смерти - я без тебя пропаду (= умру). Конфликты в паре - это зачастую протест против потери эмоционального контакта. «Могу ли я полагаться на тебя?» «Будешь ли ты со мной?» «Могу ли я тебе доверять?» «Что я для тебя значу?» «Нуждаешься ли ты во мне?»

Соответственно, злость, требования, критичные высказывания - это крик отчаяния, который не может услышать другой. Потому что он в это же время испытывает похожие чувства и эмоции, пытаясь найти ответы на эти же вопросы. Если мы принимаем тот факт, что за критикой, злобными высказываниями и упреками стоит именно крик отчаяния, тогда мы сможем увидеть, что спасение для пары находится в эмоциональной близости и уверенности друг в друге. За драмой и надрывом скрывается потребность в безопасной эмоциональной связи.

А значит, заповедь номер три: понять и простить.