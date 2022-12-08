«Газпром нефть» по итогам 2022 года произведет рекордный объем смазочных материалов

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«Газпром нефть» в 2022 году нарастит выпуск смазочных материалов и технических жидкостей до рекордных объемов и произведет 0,7 миллиона тонн продукции. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании «Газпромнефть - смазочные материалы» (оператор бизнеса масел «Газпром нефти») Анатолий Скоромец.

«Мы прогнозируем, что объем производства по всему нашему ассортименту, включающему масла, смазочные материалы и парафины, составит 0,7 миллионов тонн. Половина этого объема приходится на премиальную - фасованную продукцию», - рассказал Анатолий Скоромец, добавив, что в 2021 году компания выпустила около 0,56 миллионов тонн смазочных материалов.

В будущем году компания собирается еще больше увеличить выпуск продукции. Рост будет достигнут за счет новых проектов и перераспределения долей рынка после ухода иностранных поставщиков. Кроме того, в 2023 году начнет работу новый комплекс гидроизодепарафинизации, который позволит выпускать востребованные на рынке синтетические моторные, трансмиссионные и индустриальные масла 2 и 3 группы. Предприятие сможет производить до 220 тысяч тонн продукции в год. Как отметил Анатолий Скоромец, ввод завода в эксплуатацию позволит полностью отказаться от использования импортных компонентов.

«Сырье для производства будет поступать с комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ. Сейчас на площадке завершается монтаж оборудования и идет подготовка к предпусковым испытаниям», - сообщил глава компании «Газпромнефть - смазочные материалы».

Анатолий Скоромец уточнил, что компания продолжит работу и с зарубежными рынками. В частности, большой потенциал для реализации продукции имеется в странах Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.