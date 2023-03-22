Геннадий Зюганов: Я поздравил Владимира Путина и Си Цзиньпина с успешными переговорами

Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Геннадий Андреевич, вы встретились с товарищем Си Цзиньпином?

- Да, на государственном приеме в Кремле. (Он прошел вечером 21 марта, в Кремле. - А.Г.)

Прошёл очень достойно - содержательно, интересно.

Мне удалось пообщаться, практически, со всеми членами китайской делегации.

И они весьма удовлетворены - и характером, и содержанием, и направленностью переговоров.

Поэтому, я поздравил и председателя Си Цзиньпина, и нашего президента Владимира Путина - с успешным их проведением..

Считаю, сделан очень важный шаг вперёд - в крайне нужном направлении.

В условиях, когда глобалисты нам объявили войну, накладывают санкции, угрожают - сложение потенциалов наших стран и развитие в рамках БРИКС и ШОС той линии, которая намечена и президентом Путиным, и председателем Си Цзиньпином, - внушает доверие, уважение… И, на мой взгляд, это даст очень хорошие результаты - для укрепления мира и стабильности.

- Товарищ Генеральный секретарь, скажите, пожалуйста, как долго продолжался государственный прием?

- Ну, около полутора часов.

- Вам удалось?..

- Широкое представительство было. Можно было со всеми пообщаться.

- Вы далеко находились от товарища Си Цзиньпина?

- Ну, не будем - детали.

Все, что положено с медицинской, профилактической точки зрения, все соблюдалось,

- И это правильно, абсолютно.

- Ну, то есть, вам удалось с ним как-то перемигнуться, перекинуться словом…

- Ну, все нормально, и поздравить удалось. Все, как следует.

- А с Владимиром Путиным переговорили - хотя бы коротко?

- Да, да.

- Скажите, какое было меню?

- Было хорошее русское меню.

И - великолепная музыка.

Денис Мацуев исполнил произведения Сергея Рахманинова.

- А выпивали что - водку, вино?

- Да ладно - кто чего хотел. Некогда выпивать было.

Я чрезвычайно удовлетворён тем, что на наших глазах выстраивается новый мир.