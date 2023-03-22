54-летняя Светлана Бондарчук снялась топлесс после купания в Баренцевом море

Светлана Бондарчук. Фото: соцсети.

Светлана Бондарчук вместе с мужем, бизнесменом Сергеем Харченко отправилась в отпуск. Супруги выбрали для отдыха Мурманск. В соцсетях 54-летняя ведущая YouTube-шоу «Света вокруг света» опубликовала фотографию, на которой она позирует в бане с обнаженной спиной. Модель снялась на фоне окна с видом на Баренцево море.

В подписи к фото Светлана рассказала, что, несмотря на холодную погоду, она рискнула искупаться в море.

«Вчера был бесконечный день! Сложный, веселый, очень холодный и нереально вкусный! А еще баня и обязательное купание в Баренцевом море», - подписала Бондарчук эффектный снимок.

Светлана снялась топлесс в бане. Фото: соцсети.

Подписчики в комментариях оценили ее смелость, ведь искупаться в море на севере зимой решится далеко не каждый.

«Купание в Баренцевом? Вот это да!», «Вот вы отважные! Я в Баренцевом море в августе купалась, температура была 11 градусов», «Светлана, давайте к нам на Камчатку теперь!», «Как интересно! Какие молодцы!», - написали фолловеры.

Во всех путешествиях Светлану сопровождает ее второй муж Сергей Харченко. Влюбленные поженились в 2020 году. Светлана и Сергей познакомились на вечеринке у общего знакомого. Харченко подошел к телеведущей и попросил ее номер телефона. С ним модель забыла горький развод с режиссером Федором Бондарчуком.

Федор и Светлана расстались после 25 лет брака. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради детей – сына Сергея и дочери Варвары. Дочь пары родилась с особенностями развития и нуждается в поддержке и уходе. Светлана – уже бабушка: сын Сергей подарил ей двух внучек.

Хотя экс-супруга режиссера ранее уверяла, что пережила развод с Федором спокойно, недавно она призналась, что это не так. Бондарчук рассказала, что долго приходила в себя и первое время даже боялась выходить на улицу.

«Мне было сложно, я не могла на улицу выйти. Мне было сложно, потому что меня преследовала желтая пресса, и оно все там искаженно было. И даже если ты не читаешь, то это может читать твоя мама, твой бывший муж. Это какой-то сюр… Ты не принадлежишь себе, за тебя домысливают. Это ужасно было, я год боялась выйти на улицу. Было дискомфортно», - рассказала модель.