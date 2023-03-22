ФСБ России задержала в Дагестане 11 фальшивомонетчиков

Более 200 сотрудников Федеральной службой безопасности совместно с МВД России выявили и задержали в Дагестане преступное сообщество (ОПС), которое специализировалось на изготовлении и оптовой реализации поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что членами сообщества на территории Левашинского района Республики Дагестан организовано законспирированное масштабное производство фальшивых денежных знаков», - комментируют кадры задержаний в ФСБ России.

Задержания и обыски пришлось проводить одновременно в разных регионах, так как члены ОПС находились для реализации крупных партий изготовленных рублей на территориях различных субъектов России.

В основном подделки сбывались в Северо-Кавказском регионе: 18 обысков были проведены в Ростовской области, Ингушетии, Чеченской республике.

«По оперативным данным, годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил миллиард рублей. У 11 задержанных изъято более 20 миллионов рублей и матрица для печати долларов США», - отметили в ведомстве.

Вот только поддельных долларовых купюр при обысках не обнаружили. Очевидно, что спроса на них фальшивомонетчики уже не находили.

В рамках возбужденных уголовных дел, расследуемых следственной частью главного управления МВД России по СКФО по ч. 3 ст. 186 (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия продолжаются. В следствии не исключают, что члены ОПС могут иметь отношение к другим уголовным преступлениям.

В одном из адресов сотрудники ФСБ России нашли и изъяли более 300 боеприпасов к автомату АК-74.