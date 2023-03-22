Ленинградская область приняла на лечение еще 19 детей из ЛНР с серьезными заболеваниями

Еще 19 юных пациентов из Луганской Народной Республики приехали на лечение в Ленинградскую область. Фото: пресс-служба администрации региона.

В Ленинградскую область на лечение прибыли еще 19 детей из Луганской Народной Республики. Это уже третья группа маленьких пациентов, которые приезжают на реабилитацию в областную Детскую клиническую больницу. Первая группа детей уже закончила лечение и вернулась домой. Вторая пока остается под наблюдением ленинградских медиков.

Всего до конца июня в регион на реабилитацию приедут 137 детей. Почти все ребята – с тяжелыми неврологическими диагнозами: врожденными пороками развития мозга, ДЦП, эпилепсией, генетическими и нервно-мышечными заболеваниями. В Ленинградскую область они приехали в сопровождении родителей. Организационную и транспортную поддержку взяли на себя Агентство стратегических инициатив и благотворительная служба «Верное направление».

Врачи тщательно осматривают каждого пациента, ведь многие из ребят давно не проходили серьезное обследование. Ленинградские медики с прошлого года оказывают помощь юным и взрослым пациентам новых регионов России. Выездные бригады из области работают в ДНР.

«Реабилитация детей из ЛНР стала закономерным шагом нашей большой системной работы на новых территориях. Врачи Ленинградской области находятся в подшефном городе Енакиево в ДНР с июня 2022 года, и за это время консультации получили больше 15 тысяч жителей подшефного региона. В некоторых случаях предлагалось обследование и лечение в Ленинградской области», - рассказал заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов.

Ленинградская область не случайно попала в число регионов, принимающих на обследование юных пациентов из ДНР и ЛНР.

«Мы стали участником федеральной программы развития реабилитации, благодаря чему удается эффективно развивать инфраструктуру медицинского восстановления. Сейчас наши мощности и высокая квалификация медицинских сотрудников позволяют проводить реабилитацию для всех, кому это необходимо. Например, в прошлом году восстановительные процедуры были проведены для более 1,1 тысячи маленьких жителей Ленинградской области», - отметил Николай Емельянов.

В федеральную программу развития медицинской реабилитации до 2026 года попали четыре медицинских учреждения региона: Тихвинская, Волховская и Сертоловская больницы, а также Детская клиническая больница. В 2022 году новое оборудование по программе было закуплено для Тихвинской и Волховской больниц. В 2023 году планируется открытие реабилитационного отделения для детей в Сертолово, а в 2024 будет модернизирована и оснащена новым оборудованием областная Детская клиническая больница.