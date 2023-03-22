Как улучшить отношения с людьми: помогут эти три правила

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В русском языке есть замечательные слова, отражающие нашу душевность:

- сочувствие (я разделяю твои чувства, ты не одинок);

- сострадание (я разделяю твою боль, я помогу тебе пережить несчастье);

- сопереживание (я горюю, радуюсь, негодую вместе с тобой).

«А в психологической литературе используется термин «эмпатия» – некая квинтэссенция простых русских слов, объясняет психолог Василиса Аверьянова. - В учебнике «Глоссарий психологических терминов» под редакцией Н.Губина эмпатия (греч. empatheia - сопереживание) определяется как способность человека к параллельному переживанию тех эмоций, которые возникают у другого человека в процессе общения.

Проще говоря, эмпатия - это эмоциональная отзывчивость, способность понимать другого человека не умом, а сердцем.

ПОЧЕМУ ЭМПАТИЯ ТАК ВАЖНА?

Потому что это основа всех человеческих взаимоотношений. Сопереживание – фундамент эмоциональной связи и доверия. А без них семья, любовь, дружба, даже работа в коллективе просто невозможны.

Желание помочь другому в непростой ситуации – это нормально. Но стандартные фразы «Не переживай!», «Все утрясется!», «Подумаешь, проблема! Завтра все забудешь!» так же далеки от эмпатии, как Земля от Луны. Обычное стремление подбодрить, перевести внимание на другой объект, развеселить, как-то сгладить или преуменьшить проблему бывают слишком навязчивы, скрывают раздражение из-за того, что пришлось отвлекаться от своих дел.

Зато искреннее сопереживание помогает разделить боль или радость, окутывает душевным теплом, создает психологический комфорт.

ТРИ КИТА ЭГОЦЕНТРИЗМА

Противоположность эмпатии – эгоцентризм. Он складывается из трех составляющих:

1. Заблуждения, что на свете существует одна точка зрения на любое явление реальности. И это моя личная точка зрения;

2. Попыток эту свою точку зрения навязать окружающим.

3. Попыток игнорировать, а чаще оспаривать или обесценивать другие точки зрения;

Основа же эмпатии – сотрудничество: я с уважением предъявляю свою точку зрения и свои потребности и выясняю потребности другого человека, чтобы действовать сообща для их реализации (если, конечно, наши цели совпадают).

По мнению психолога Василисы Аверьяновой, «эмпатия – это наше главное эволюционное преимущество над другими видами. За нее отвечает префронтальная зона коры головного мозга, которая развилась в процессе сотрудничества, попыток договориться, найти общие интересы и действовать в их направлении. Чтобы коммуникативный акт был конструктивным, надо перевести его в режим сотрудничества (отказаться от насилия, узнать и принять картину мира собеседника). Важно при этом так же внимательно и уважительно отнестись к своей позиции».

КАК ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ

Человеку с высоким уровнем эмпатии проще выстроить коммуникацию с окружающими, укрепить социальные связи. Тот, кто хочет стать успешным руководителем, врачом, преподавателем и т.д. должен развивать способность к эмпатии.

Психолог Анастасия Елисеева рекомендует:

1) Активно слушайте.

Не отвлекайтесь на телефон, не перебивайте, не старайтесь сразу дать какое-то решение. Задавайте уточняющие вопросы, интересуйтесь деталями. Технику активного слушания часто дают на тренингах по эффективным коммуникациям. Она же поможет вам сосредоточиться на рассказе собеседника, разобраться в его эмоциях и причинах поступков.

2) Общайтесь с разными людьми.

Чем шире ваш круг общения, тем разнообразнее реакции, эмоции, ситуации, с которыми вы будете сталкиваться.

3) Читайте.

Часто в книгах автор помогает читателям понять, что подтолкнуло героя к тому или иному шагу. Читая, мы также учимся сопереживать главным героям.

ЭМПАТ-СПАСАТЕЛЬ: КАК НЕ УТОНУТЬ В БЕЗДНЕ СОЧУВСТВИЯ

Умение сопереживать – огромный плюс для человека. Но есть люди, для которых эмпатия – смысл и структура жизни. Часто такой тип личности характеризуют как «спасатель». Такие люди часто бросаются в спасение «утопающих», как в омут.

Клинический психолог Виктория Вавилова советует приглядеться к себе и ответить на несколько вопросов: «Проживаю ли я свою жизнь? Чувствую ли я себя? Вспомните, когда в последний раз вы делали то, что радует вас, а не приносит удовлетворение другим». Ответьте честно на эти вопросы и следующие вопросы.

1. Когда я искренне поддерживаю человека, понимаю и даже вместе с ним проживаю его ситуацию и чувства, то не испытываю я ли при этом стресса?

Очень часто эмпаты погружаются в апатию и подавленное состояние. Оцените степень своей усталости, умственного и эмоционального переутомления после общения с людьми, которые приходят к вам за поддержкой. Исключите или снизьте частоту общения.

2. Как часто у меня возникает ощущение, что меня просто используют?

Чувствительные люди способны не только облегчить участь других, но и не замечают манипуляций со стороны собеседников и их легко уговорить на материальные и моральные траты.

3. Могу ли я контролировать уровень яркости и длительности эмоций?

Сопереживающие личности имеют одинаковый «дар» как поддерживать, так и брать на себя максимум: если любить, то до слез, если бояться, то до панических атак. И даже новости о незнакомых людях переживаются остро, долго, как про родных.

Как видите, быть сочувствующим человеком сложно:

- нужно уметь ограждать себя от лавины чувств других,

- уметь вовремя сказать «нет» и не брать на себя ответственность за чужие жизни,

- уметь находить для себя время и отдаваться занятиям, восстанавливающим энергию и силы,

- уметь контролировать степень вовлеченности в ситуации близких и не очень людей.

Быть эмпатом – большая работа, будьте готовы любить не только других, но и себя. И постарайтесь жить своей жизнью. Не пренебрегайте своими потребностями, не тащите на себе всё. Это рано или поздно сломает вас.