Запад пошел в крестовый поход на TikTok: в чем обвиняют популярное приложение

Госслужащих в Европе и США обязали отказаться от просмотра видео в TikTok Фото: Shutterstock

Экономическое и политическое противостояние США и Китая затрагивает все больше сфер жизни. Одно из последний поветрий на Западе — различные ограничения в отношении популярного китайского сервиса коротких видео TikTok. Его подозревают в сборе информации о пользователях в интересах китайского правительства.

Так, в США запрет на использование TikTok для служащих ввели Пентагон, Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности. В конце февраля этого года Белый дом дал 30 дней на удаление TikTok с принадлежащих федеральным органам устройств. А уже в марте Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту вводить полный запрет на работу TikTok в стране.

Институты Евросоюза также потребовали от своих сотрудников удалить TikTok со служебных устройств, а также с личных смартфонов, в которых есть доступ к секретным данным. Официальной причиной этих решений стало опасение, что сервис может использоваться китайскими спецслужбами для получения незаконного доступа к закрытым сетям и информации. Европейский комиссар также предупредил TikTok, что ЕС будет использовать все возможные средства для защиты конфиденциальности своих граждан и, при необходимости, полностью запретит приложение.

Секретарь британского кабинета министров заявил о запрете TikTok на смартфонах и других устройствах, принадлежащих правительству. После проверки, проведённой по личному поручению премьер-министра Риши Сунака, комиссия пришла к выводу о «существовании риска, связанного с доступом к конфиденциальным данным и их использованием определёнными платформами». Затем этот запрет распространился и на британский спецназ: эксперты посчитали, что TikTok может передавать данные, способные идентифицировать членов спецслужб, секретные месторасположения в стране и за рубежом, а также скомпрометировать их операции.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Первый выпуск приложения для создания и просмотра коротких видео состоялся в Китае в 2016 году, однако на внутреннем рынке сервис получил название «Доуинь». Спустя год была выпущена его аналог для международного рынка уже под названием «ТикТок». По сути TikTok и Douyin являются одним и тем же приложением, но работают на отдельных серверах, поскольку доступ к сайту с территории Китая ограничивается в рамках проекта «Золотой щит». Представительства самого TikTok находятся в США, Великобритании, Франции, Германии, ОАЭ, Индонезии, Японии и Южной Корее.

В 2019 году выручка TikTok составила 200 млн долларов, в 2020 году – 1 млрд долларов, а в 2021 – уже 6 млрд долларов. В 2020 году Forbes выпустил свой первый рейтинг самых высокооплачиваемых звёзд китайской соцсети, согласно которому их максимальный доход за год составил почти 400 млн рублей. В 2021 году сервис впервые обогнал YouTube по среднему времени и глубине просмотра видео, а также стал самым посещаемым Интернет-ресурсом в мире, опередив Google и Facebook.

Сейчас TikTok имеет более 1 миллиарда пользователей из 150 стран мира. Став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, TikTok привлёк внимание не только обычной аудитории, но и западных спецслужб. В 2018 году китайский сервис впервые обвинили в незаконном сборе данных детей до 13 лет без согласия на то их родителей, а разработчиков приложения оштрафовали на 5,7 млн долларов.