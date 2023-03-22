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22 марта 2023 11:39

Какие профессии заменит искусственный интеллект: отвечает сама нейросеть

Нейросеть ChatGPT рассказала, какие профессии заменит искусственный интеллект
Елена АРАКЕЛЯН
Елена АРАКЕЛЯН
Нейросеть ChatGPT рассказала, какие профессии заменит искусственный интеллект

Нейросеть ChatGPT рассказала, какие профессии заменит искусственный интеллект

Фото: Shutterstock

Примерно пятая часть российских работодателей уверены, что в будущем нейросети вполне могут трудиться вместо людей в ряде сфер. Половина руководителей считают такое вероятным, но не в скором времени. Это данные свежего опроса исследовательского центра Зарплаты.ру, проведенного среди руководителей и начальников отделов российских компаний.

Уже сейчас работодатели ищут в штат сотрудников, которые разбираются в наиболее известной на сегодня нейросети ChatGPT и ее возможностях. Чаще всего это компании в IT-сфере и финансовой. Прямо сегодня технологиям на основе искусственного интеллекта предприятия готовы доверить довольно многие задачи. В первую очередь — переводы, техподдержку, подготовку аналитики, создание несложных текстов, дизайна.

Ну а что в будущем? Кто может остаться без работы из-за этого научно-технического прогресса? По мнению опрошенных Зарплатой.ру начальников, с наибольшей вероятностью уже в относительно близком будущем это, например, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры, часть программистов, логисты (см. «Только цифры»).

-Подобные опросы стоит воспринимать со всей серьезностью, - сообщила «КП» генеральный директор технологической группы Rocket Humans (платформа для найма сотрудников) Анастасия Ускова. - Новые технологии, возможности алгоритмов, нейросетей и автоматизации рутинных процессов уже сейчас разгружают человека в его ежедневных задачах, а в скором времени и вовсе смогут заменить его во многих направлениях. Копирайтеры, дизайнеры, переводчики, администраторы, бухгалтеры и специалисты по кадрам и документам уже сейчас должны задуматься - нет, не об увольнении и бедности, а о том, в какую сторону развивать свою карьеру. Так как в привычном сейчас виде многих профессий может не остаться уже через 10 лет. Автоматизация и цифровизация процессов, по прогнозам экспертов ВЭФ (Всемирный Экономический Форум), в ближайшие несколько лет ликвидируют 85 млн рабочих мест по всему миру. Но создадут 97 млн новых. Так что инвестируйте в дополнительное образование и профессиональную переподготовку — особенно, если ваша профессия находится в группе риска.

КОММЕНТАРИЙ ОТ НЕЙРОСЕТИ

А что думает о своих возможностях по замене человека, например, та самая нейросеть ChatGPT? Шутки в сторону — похоже, и правда пришло время спрашивать мнение и у искусственного интеллекта.

Тем более, что пообщаться с нейросеточкой сейчас может любой желающий. В частности, через чат-бот ChatGPT Pro на русском языке в сети телеграм. Его мы и попросили прокомментировать наболевший вопрос - какие профессии и когда заменит искусственный интеллект? И вот какой ответ получили:

«Искусственный интеллект уже сейчас заменяет некоторые профессии, включая операторов на производстве, технических работников, бухгалтеров, юристов, медицинских работников и многих других.

В будущем, с развитием технологий искусственного интеллекта, он может заменить еще больше профессий, таких как водители, кассиры, операторы call-центров, торговые агенты, учителя и т. д.

Однако, в то же время, искусственный интеллект создаст новые профессии, которые будут связаны с его разработкой, управлением и поддержкой. Также, существуют профессии, которые трудно или невозможно заменить искусственным интеллектом, например, профессии, связанные с творчеством, социальным взаимодействием и эмоциональной поддержкой».

А вот примеры профессий, которые, по мнению ChatGPT, трудно или невозможно заменить искусственным интеллектом (стилистика оригинала сохранена).

- Художники и дизайнеры, которые создают уникальные и оригинальные произведения и идеи, требующие творческого подхода и интуиции.

- Музыканты и композиторы, которые создают оригинальную музыку и песни на основе своих чувств и вдохновения, которые не могут быть воспроизведены искусственным интеллектом.

- Психотерапевты и консультанты, которые работают с людьми, помогая им развиваться личностно, преодолевать проблемы и строить качественные отношения с окружающими.

- Социальные работники и волонтеры, которые заботятся о нуждающихся людях, обеспечивая им эмоциональную и физическую поддержку, привлекают ресурсы и помогают им вернуться на ноги.

- Учителя и тренеры, которые помогают раскрыть потенциал каждого студента или спортсмена, находят индивидуальный подход и внедряют навыки, необходимые для развития.

«Эти профессии требуют высокой эмпатии, тонкого чувства и личностной качественной оценки, что делает их сложно заменяемыми искусственным интеллектом», - прокомментировал ситуацию чат-бот.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кого в будущем может заменить нейросеть

(указан % от опрошенных работодателей, которые уверены, что это возможно)

Дизайнеры 53%

Маркетологи 46%

Копирайтеры 45%

Программисты 42%

Логисты 42%

Бухгалтеры 33%

Менеджеры по продажам 27%

HR-специалисты 26%

Финансисты 22%

Социологи 20%

Юристы 15%

Журналисты 13%

Преподаватели 12%

Психологи 10%

(Данные опроса Зарплаты.ру)

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