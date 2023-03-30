Как лечили грипп: от солнца и покоя до современных противовирусных средств

В Средние века маска чумного доктора считалась единственным спасением и от чумы, и от других эпидемий. В длинном клюве лежали душистые травы. От вирусов они не спасали, но миазмы заглушали. Фото: Shutterstock

Рассказываем, как с ними боролись в древности и сейчас.

ОТ «ГИППОКРАТОВОЙ ЛИХОРАДКИ» ДО ИНФЛЮЭНЦЫ

Первые сведения о гриппе относятся к 412 году до нашей эры. Симптомы, очень похожие на грипп, описал Гиппократ – сильная головная боль, лихорадка, мышечная слабость. И главное – сильная заразность: «если с утра чихает один человек, то ввечеру уже сотни». Увы, описывать древние греки умели куда лучше, чем лечить, поэтому эпидемии уносили немало жизней.

Не особо изменилось положение вещей и в Средневековье. Основные записи о вспышках заболеваний с лихорадкой сохранились в итальянских и немецких монастырях. Итальянские монахи-госпитальеры писали, что во всем виновато особое расположение звезд и луны. А также колдовство ведьм и, разумеется, гнев Божий. Но они все же отметили зимние вспышки болезни. Назвав ее «инфлюэнцей» (influenza di freddo – «воздействие холода»).

Более педантичные немцы тоже обратили внимание, что болезнь приходит к зиме. Но истоки искали в другом. Они предположили, что во всем виновата основная «зимняя» пища – моченые яблоки и солонина. Что интересно, жители холодных европейских стран называли вспышки гриппа «итальянской лихорадкой» – ведь жар можно принести только из жарких мест. Увы, тогда инфлюэнцу тоже никак не лечили, уповая на волю Бога.

В Средние века вспышки инфлюэнцы фиксировали несколько раз в столетие. Условно понял природу гриппа в XVI веке английский врач Джон Ким. Он назвал болезнь «потливым недугом» и рекомендовал лечить больных отдыхом и обильным питьем.

СТРАШНАЯ ИСПАНКА И СОВРЕМЕННЫЙ СВИНОЙ ГРИПП

Более обоснованное научное понимание болезни пришло с развитием медицины и технологий XIX века. Были описаны пути распространения, и грипп стали называть гриппом – от французского слова «grippe» и английского «grip» – схватить, схватывать. Слово было пока модным, малоупотребимым, в ходу по-прежнему оставалась инфлюэнца. Вот как об этом пишет Лев Толстой в первом томе «Войны и мира»: «Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими)».

Но, может, слово и употребляли редко, но болели им все же повсеместно. Так, в 1889 году по Европе прокатилась волна «русского гриппа». Назвали его так потому, что он пришел из Средней Азии в Россию, а потом и в Европу. Пандемия унесла жизни более чем 700 тысяч человек. Тогда медики предположили, что в развитии болезни виноваты бактерии (на тот момент только их можно было разглядеть в микроскопы). Но еще никто не догадывался о вирусной составляющей болезни.

К сожалению, единой таблетки от вирусов пока не придумали. Зато есть препараты, которые помогают организму в борьбе против них. Фото: Shutterstock

Но все же самой смертоносной (и известной) стала эпидемия «испанки». «Испанка» унесла больше жизней, чем Первая мировая война, поставила на грань исчезновения некоторые народности (например, эскимосы в Северной Америке потеряли 60% населения) и племена в Африке. До сих пор неизвестно, сколько миллионов жизней точно унес этот вирус гриппа. Только в Индии погибло более 17 млн человек (примерно 5% от всего населения). По подсчетам ученых, потери во всем мире составляют от 25 до 50 млн человек…

Откуда же взялся новый вирус уже, казалось бы, знакомого гриппа? Увы, ответов на этот вопрос нет. Предполагается, что в Китае (да-да, опять в Китае) мутировал вирус птичьего гриппа и начал передаваться человеку. Но это лишь предположение – за давностью лет выяснить происхождение «испанки» сложно.

Зато в 2009 году к нам вновь пожаловал тот же штамм вируса – А H1N1, который убил миллионы в начале ХХ века. Ученые выяснили, что в нем органично и очень опасно слились сразу четыре мутации – птичьего, свиного и двух человеческих.

Так же, как и в начале ХХ века, вирус поражал не детей и пожилых (хотя и их тоже), а молодых людей от 20 до 45 лет. Высокая заразность, быстрое поражение легких, развитие пневмонии – все это привело к пандемии (Всемирная организация здравоохранения объявляет пандемию, когда вирус поражает большое количество людей на разных континентах).

К счастью, в XXI веке уже научились контролировать эпидемии и справляться с вирусами и их последствиями. Поэтому свиной грипп в отличие от «испанки» унес не миллионы, а лишь тысячи жизней. Но и эти тысячи мы потеряли…

ПОЧЕМУ ГРИПП ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПАСЕН?

Сейчас, когда в мире уже есть вакцины, которые помогают предотвратить тяжелое течение болезни и развитие осложнений, а также антибиотики, которыми можно вылечить развившиеся бактериальные осложнения, кажется, что справляться с вирусами гриппа стало проще.

К сожалению, как однажды сказал на одной из пресс-конференций академик РАН Геннадий Онищенко, грипп по-прежнему опасен, пожалуй, куда больше, чем COVID-19. Несмотря на наличие вакцин, люди по-прежнему болеют. Для сравнения: в середине марта Роспотребнадзор, сообщая о снижении случаев сезонных заболеваний на 10 процентов, привел данные: ковидом за неделю в России заболели 80 тысяч человек, а гриппом – 760 тысяч. Но, помимо гриппа, в осенне-зимний сезон циркулируют и другие вирусы – РС-вирусы, парагрипп, аденовирусы, риновирусы (всего их около 200 видов). Поэтому важно не только прививаться от гриппа, но и правильно лечиться, если все же вирус, вызывающий острую респираторную инфекцию, атаковал. Причем препаратами, которые прошли все стадии клинических исследований, то есть обладающими доказанной эффективностью.

Так, к примеру, комплексный препарат Рафамин®, который показан для лечения ОРВИ у взрослых, обладает не только противовирусной, но и антибактериальной активностью. Рафамин помогает иммунной системе быстрее распознать возбудителя и вовремя среагировать – благодаря этому иммунитет организма может быстрее справиться с вирусами и не допустить развития осложнений, в том числе бактериальных.

При лечении гриппа и ОРВИ следует отметить важность обращения к врачу при появлении первых симптомов заболевания. Не стоит заниматься самолечением и принимать лекарства по совету знакомых, такой подход к лечению может навредить организму. Только специалист может подобрать правильное лечение с учетом особенностей и имеющихся хронических заболеваний конкретного пациента, используя арсенал современных средств борьбы с вирусами и бактериями.

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