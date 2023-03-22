Создавать совместные научные проекты и отменить визы: россияне рассказали, как еще больше укрепить дружбу с Китаем

Во время встречи главы России и Китая договорились укреплять дружбу и экономическое сотрудничество Фото: REUTERS

Сегодня завершился трехдневный визит председателя Китая Си Цзиньпина в Россию. Утром самолеты делегации КНР вылетели из Москвы. Во время встречи главы России и Китая договорились укреплять дружбу и экономическое сотрудничество. А тем временем россияне рассказали, в чем они сами видят укрепление российско-китайских отношений и как можно еще больше углубит сотрудничество с Поднебесной.

Так, треть россиян считают, что отношения РФ и КНР стали бы еще лучше, а дружба крепче, если бы страны завели больше совместных научных проектов. Вместе могли бы, к примеру, осваивать космос, или искать лекарства и вакцины от смертельных недугов. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

А вот еще четверть опрошенных считают, что лучше всего российско-китайские отношения укрепит отмена визового режима. Тогда людям станет легче и дешевле путешествовать, они начнут лучше узнавать страну-партнера и ее народ.

Россияне рассказали, в чем видят развитие российско-китайских отношений

А 15% россиян и вовсе предлагают начать изучать китайский язык в школах в качестве обязательного предмета, а в китайских школах обязательным сделать русский, это поможет заложить крепкий фундамент на будущее, уверены респонденты.

8% опрошенных предлагают создать единую систему банковских платежей для России и Китая, это поможет еще более тесно взаимодействовать в сфере торговли, а также налаживать туризм.

По 6% россиян отдали голоса за варианты устраивать бесплатные перекрестные экскурсии из Китая в Россию и из России в Китай, больше рассказывать о культуре второй страны, к примеру, проводить, семинары с приглашенными лекторами в школах или на общедоступных площадках, приглашать китайских представителей, а также чаще проводить совместные военные учения.

3% опрошенных предлагают для укрепления связей отправлять Китай на экспорт больше товаров. Причем не только энергосырье, но и готовую продукцию, идти тем путем, которым в свое время Китай завоевал мировые рынки.

Оставшийся 1% предлагает больше товаров закупать из КНР, это укрепит торговые связи двух стран, а заодно поможет нашей стране в период западных санкций, считают участники опроса.

Нашлись и те, кто заявил, что голосует за все пункты. Респонденты уверены, что если реализовать все эти начинания, то дружба двух стран еще больше окрепнет, а оба народа будут жить в довольстве и процветать.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8,2 тысячи человек.