Запад не сможет помешать Москве и Пекину строить новый миропорядок: как китайская пресса оценивает визит Си Цзиньпина в Россию

Запад не сможет помешать Москве и Пекину строить новый миропорядок Фото: REUTERS

Почему-то одни народы (не будем показывать пальцем) воспринимаются в фольклорном сознании как тугодумы, до которых, мол, медленно «доходит». А другие, что тоже не спешат с ответом, уважительно называют «мудрыми»: если они что-то говорят, то - однозначно - все хорошо взвесили. Тут сразу указывают на Китай. Поэтому интересно взглянуть, как китайская пресса оценивает визит Си Цзиньпина в Россию, ведь все, что было подписано и сказано им в Москве - не импровизация на текущий момент, а выверенная и продуманная на годы вперед позиция.

«Украинский кризис и ухудшение отношений между Россией и Западом не могут повлиять на развитие китайско-российских отношений, и это ключевой сигнал, посланный миру», - утверждает китайская Global Times, разъясняя суть «стратегического партнерства» между двумя странами. И дальше: «Китай и Россия полны решимости изменить мир к лучшему, что может способствовать развитию многосторонности, многополярности и большей демократии в международных отношениях». Смысл высказываний двух лидеров наших стран относительно их совместного видения будущего мирового порядка уже разобран экспертами «по косточкам». Поэтому интересней посмотреть, как в Китае оценивают самую «горячую» сегодня проблему - кризис на Украине - в контексте предложений Пекина стать посредником в его дипломатическом разрешении.

«Посредничество против подстрекательства» - так Global Times выражает суть миротворческой инициативы Китая по Украине. И подробно раскрывает, в чем принципиальное отличие подхода к разрешению конфликта, который предлагает Пекин и на котором настаивает Вашингтон.

«Когда Китай продолжает прилагать усилия для содействия миру и прекращению огня в украинском кризисе, - пишет газета, - большинство стран, включая Россию и Украину, приветствуют или ценят искренность Китая и ожидают, что Китай действительно может внести позитивные изменения в текущую ситуацию, но есть одна страна - США, которая открыто выступает против и критикует посреднические усилия Китая.»

Против чего американцы? Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «мир не должен обманываться потенциальным китайско-российским мирным планом для Украины, который «заморозит» территорию, захваченную российскими войсками», - со ссылкой на Bloomberg объясняет китайская газета. И приводит слова представителя МИД КНР: Китай не несет ответственности за создание кризиса на Украине и не предоставлял оружие ни одной из сторон конфликта, так что «США не в том положении, чтобы указывать пальцем на Китай, тем более перекладывать вину на нас». Одним словом, чья бы корова мычала…

Самая неотложная задача посредничества на данный момент, обоснованно указывает Global Times, - это не решение таких проблем, как «вторжение» или «военные преступления», а прекращение огня, потому что ежедневно гибнут солдаты с обеих сторон, миллионы беженцев покинули свои дома. Что стоит за этим утверждением? Вместо того, чтобы «клеймить агрессора», создавать «международные трибуналы» для его осуждения, снабжать все новым оружием «жертву нападения» остановите огонь и займитесь поисками возможного мирного урегулирования. Требования «вернуть все, как было» - это гарантированное продолжение конфликта. Ведь причины, вызвавшие его, сохранятся, а значит, никакого мира не наступит.

Конфликт на Украине затягивается, утверждает Global Times в редакционном комментарии по итогам визита Си Цзиньпина в Москву, не только потому что чрезвычайно сложен сам «украинский вопрос», но и из-за «неблаговидной роли США и НАТО в развязывании и эскалации конфликта». В этих условиях «стратегическое взаимное доверие на высоком уровне между Китаем и Россией является важной основой для позитивного взаимодействия и добавляет веса на чашу весов мира». В переводе с политического китайского на общедоступный: использовать украинский конфликт для того, чтобы препятствовать российско-китайским планам по переустройству мира на справедливых началах не получится.

В 2012 году Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Сообщество единой судьбы человечества». Разъясняя ее суть, он отметил, что в нашем мире существуют разные культуры, расы, религии и мы должны ценить, что «у тебя есть я, а у меня есть ты». Китай и Россия, что подтвердил визит товарища Си в Москву, это ценят. Сравните с призывом Запада «отменить русских и их культуру». Чувствуете разницу?