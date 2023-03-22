Объявляется «Общий сбор» всех эковолонтеров

Фото: «Вода России»

«Мы хотим привлечь внимание всех, кому небезразлична экология, к вопросам сохранения чистоты водных объектов нашей страны. А еще поблагодарить каждого, кто вносит свой посильный вклад в дело охраны природы – эковолонтеров. Это конкурс для них и о них, и каждая конкурсная работа – это новый шаг в деле сохранения чистоты мира вокруг», - отмечает Илья Разбаш, директор ФГБУ «Центр развития ВХК» (Минприроды РФ) и лидер акции «Вода России». В этом году конкурс разделен на 7 номинаций: 4 из них индивидуальные и 3 командные, полное описание которых доступно на сайте сбор-волонтеров.рф. Чтобы принять участие в командных состязаниях, нужно собрать от 10 человек, горящих экологическими идеями. Главное условие во всех командных номинациях – максимально масштабно и креативно провести уборку берега водоема и рассказать об этом как можно большему количеству людей. И здесь есть ради чего постараться- в следующем году организаторы акции «Вода России» проведут масштабное ключевое мероприятие в регионе команды, занявшей первое место в номинации «Абсолютный чемпион», где волонтеры-победители станут почетными вип-гостями. Индивидуальные номинации подойдут тем, кто хочет поддержать свою команду и рассказать о своем личном опыте эковолонтерства. Выбрать можно как одну номинацию, так и попробовать свои силы сразу в каждой: 1. Номинация «Оригинальная находка» пришла из опыта и рейтингов волонтеров «Воды России», когда попытки найти «самый интересный мусор» стали своего рода состязанием. Делитесь и вы своими открытиями и выигрывайте призы! 2. Номинация «Эко-блогер» ждет видеоработы от тех, кто не боится работать на камеру и точно знает, что рассказать про полезные эко-привычки. Снимайте, монтируйте, распространяйте эко-ролики! 3. Номинация «Эко-след» - это своего рода «рассказ о мусоре». Расскажите о том, как можно повторно использовать собранный мусор, а еще справляться с перепотреблением товаров. Умеренность и вдумчивое потребление – залог сокращения объемов мусора. 4. Номинация «Эко-педагог» подойдет учителям, преподавателям и наставникам. Недаром 2023 год назван Президентом России Владимиром Путиным годом педагога и наставника, и организаторы конкурса целиком и полностью поддерживают эту идею. Именно благодаря вашим вдохновляющим примерам следуют новые поколения. Ждем ваших конкурсных работ, а награду победитель получит из рук министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. Заявки и конкурсные работы принимаются с 22 марта по 30 мая 2023 года. Первые 1000 участников получит наборы волонтера с символикой акции «Вода России» для использования в своих конкурсных работах и по назначению – на уборках. Победителей выберет и огласит 1 августа 2023 г. жюри в лице Вячеслава Фетисова, председателя Всероссийского общества охраны природы, посла доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Романа Минухина, директора Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России, Ильи Разбаша, директора ФГБУ «Центр развития ВХК» и лидера акции «Вода России», Юлии Михалковой, актрисы, телеведущей и амбассадора акции «Вода России», Елены Гороховой, директора межрегиональной экологической общественной организации – «Движение ЭКА» и актера, телеведущего и музыканта Стаса Ярушина.