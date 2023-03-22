Инфляция в России неожиданно упала в два раза. И вот почему

Вечером в среду Росстат объявил, что годовая инфляция в России замедлилась и на 20 марта составляет 5,99% Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожалуй, Росстат может смело носить звание самого позитивного из всех российских ведомств! В последнее время он регулярно снабжает нас информацией, которой грех не порадоваться.

Вот недавний пример. Все эксперты, включая министров российского правительства, еще пару месяцев назад были уверены, что экономика России по итогам прошлого года упала минимум на 3%. Но Росстат все тщательно посчитал и в конце февраля порадовал нас цифрой в 2,1% - именно на столько, по данным наших мастеров статистики, снизилась в прошлом году российская экономика. Ни один, даже самый оптимистичный экономист, не предсказывал такого позитивного результата по итогам тяжелейшего 2022-го года.

И вот - новая порция позитива. Вечером в среду Росстат объявил, что годовая инфляция в России замедлилась и на 20 марта составляет 5,99%. А ведь еще пару месяцев назад она была в два раза выше - в районе 12%. Ну разве это не чудо?

Но если серьезно, никаких чудес тут нет. И вот почему.

Как вы помните, в начале марта прошлого года цены в России очень сильно взлетели. Именно тогда народ ломился в магазины и сметал с полок сахар, гречку, прокладки, туалетную бумагу и прочие незаменимые в хозяйстве вещи. А еще упал рубль, начались серьезные проблемы с импортом. Всё это вместе взятое взяло - и подбросило цены вверх.

И вот сейчас Росстат, считая годовую инфляцию, сравнивает цены на 20 марта 2023 года с теми самыми, уже подскочившими ценами на 20 марта 2022-го. Потому и получается, что цены за год выросли не так уж и сильно. Если же сравнивать, допустим, с ценами самого начала прошлого года, то инфляция составит процентов 18.

Заодно Росстат рассказал о том, как изменились цены за неделю с 14 по 20 марта. И тут тоже сплошной позитив: за это время они выросли всего на 0,1%. Заметнее всего за неделю изменились цены на огурцы (минус 6,1%), помидоры (плюс 3,1%) и на авиабилеты в эконом-класс (плюс 6,6%). Все остальные товары и услуги подорожали или подешевели в пределах 1%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какие товары и услуги за неделю сильнее всего подорожали…

Полет в салоне эконом-класса +6,6%

Помидоры + 3,1%

Смартфоны + 0,91%

Яйца + 0,82%

Кроссовки + 0,7%

…а какие – подешевели

Зубная паста – 0,4

Пылесосы – 0,49%

Охлажденные и мороженые куры – 0,55%

Гречневая крупа – 0,56%

Огурцы – 6,1%

По данным Росстата за период с 14 по 20 марта.