Крупный производитель наггетсов расширяет производство и команду

Сейчас главная задача руководства предприятия - поиск новых сотрудников. Фото предоставлено ООО «Компас Фудс»

Предприятие по производству продукции из мяса птицы «Компас Фудс», которое снабжает популярные сети быстрого питания наггетсами, стрипсами и котлетами для бургеров, в 2023 году намерено увеличить объем выпускаемой продукции более чем в 2 раза - до 50 тысяч тонн. В связи с расширением производства компании необходимо увеличить штат на 150 человек, и «Компас Фудс» объявляет о старте приемной кампании.

По словам директора завода Андрея Вараввы, тестовый запуск второй производственной линии, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, запланирован на май 2023 года. Это как раз и позволит выйти на новые запланированные объемы выпуска продукции. Сейчас главная забота руководства предприятия - поиск новых сотрудников. Всего в штат к имеющимся 180 специалистам планируют добрать еще 150 человек.

- Мы в первую очередь заинтересованы в производственном персонале. Нам нужны операторы, укладчики, упаковщики, а также слесарные ремонтники, техники, специалисты по контролю качества. Требования у нас самые обычные, главное - как минимум среднее образование и желание работать на одном из современных производств в России, - отмечает Андрей Варавва. Судя по условиям, которые предоставляет завод, новые вакансии там закроют быстро. Не каждое предприятие в России предоставляет подобные условия:

• Предприятие работает круглогодично и стабильно, нет фактора сезонности.

• Достойная оплата труда - от 57 тысяч рублей и выше («Компас Фудс» находится в топ-5 лидеров по уровню з/п среди перерабатывающих предприятий области).

• Регулярная индексация зарплаты, доплата 8% за вредные условия труда (в некоторых цехах по технологии производства температура на 10 градусов выше нуля), доплата 40% к окладу за работу в ночные смены, есть доплаты за стаж, выплаты к 1 сентября и ко многим другим праздничным событиям.

• Отличный соцпакет: официальное трудоустройство, оплата больничных, страховка ДМС, дополнительные отпуска, в том числе учебные, поддержка сотрудников при рождении детей, частичная компенсация поездок в профилактории.

Кстати, на заводе будут рады не только землякам - жителям Ефремова и Ефремовского района, но и приезжим специалистам из Тульской области и других регионов России. Им обещают помощь в решении вопроса с жильем.

- У нас есть программа привлечения на работу молодых специалистов, но большинство из них иногородние, потому что в Ефремове нет вузов. К нам часто приезжают ребята из Тулы, Липецка, Воронежа и Москвы, - рассказывает директор завода.

В общем, на заводе ждут уверенных в себе, пусть даже и малоопытных специалистов. Там всему научат, помогут, подскажут. На предприятии уже не первый год работает программа наставничества. Более опытные мастера передают свои знания новичкам, чтобы те могли максимально быстро адаптироваться к новой работе.

Наверное, это очень интересно - быть причастным к изготовлению всеми любимых наггетсов и стрипсов, которые с удовольствием уплетают в кафе миллионы наших сограждан - от детей до пенсионеров.

СПРАВКА «КП»

Завод «Компас Фудс» входит в Группу «Черкизово», крупнейшего производителя мяса в России. Предприятие находится в городе Ефремов Тульской области. В 2022 году выпустило 19 тысяч тонн продукции - только наггетсов делали по 4 млн штук в сутки. Продукция завода поставляется в известные сети общепита, в том числе «Вкусно - и точка» (бывший McDonald’s) и Burger King, а также экспортируется в Беларусь и в Казахстан. Возможно, наггетсы из-под Тулы появятся и в странах Персидского залива.

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