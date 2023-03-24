Дави на газ, все будет джаз!

Мужчины почему-то уверовали, что женщина и руль несовместимы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ксюша - водитель со стажем. Больше 10 лет за рулем, три машины сменила. Начинала с кондовой механики российского производства, потом пересела на автомат. Ксюша уверенно чувствует себя за рулем, хотя пару раз за время своего автолюбительства портила машинку. В первый припарковалась не очень удачно, и трактор, расчищающий дорожку от снега, пропорол зубцом ковша бампер ее седана. И во второй, когда не решилась гнать на мигающий зеленый, затормозила - и сорвала «поцелуй» в корму от ехавшей сзади машины. За рулем тоже была женщина. Растерялась, не успела затормозить или от страха педали перепутала. У дам такое бывает. Но не у Ксюши. Она тормоз от газа отличает даже в самых стрессовых ситуациях. И тем не менее в ее автоистории тоже есть но.

Ну точно, баба!

И это - ее муж Александр. Как бы хорошо она ни водила машину, как бы уверенно себя ни чувствовала за рулем, стоит Саше сесть рядом, как Ксюша тут же становится той самой «обезьяной с гранатой». Все ему не так. «Не гони!», «Тормози!», «Где поворотник?» Другие женщины за рулем для Саши сплошь «овцы», «козы» или «куры». А не дай бог кто-то перед ним едет ниже 90 км в час или перестраивается не очень уверенно: «Баба, что ли, за рулем? Ну точно!».

С тех пор как в 1888 году супруга немецкого инженера и изобретателя Берта Бенца в первый раз отмахала 100 км на незапатентованном еще трехколесном автомобиле, не спросясь мужа, чуть не доведя его до инфаркта, мужчины уверовали, что женщина и руль несовместимы.

Истинная леди

- На самом деле в большинстве своем женщины очень аккуратно водят, не «мучают машину», не болтаются из ряда в ряд, держат дистанцию, - говорит автоэксперт Владимир Пирогов. - Женщина за рулем сверхосторожна. Для нее скорость - не главное. В потоке она едет размеренно, здраво оценивает свои силы: на мигающий зеленый не поедет. Женщина подождет, мужчина же, наоборот - поддаст газку. Но все вот это женское мужчин как раз и раздражает.

Вот как описывает свой опыт в соцсетях Марина К.: «Купили мне машину, и я пыталась привыкнуть к ней и вообще начать водить. Так ни один мужик мимо не проезжал, чтоб какую-нибудь гадость не проорать! Едет женщина, машина облеплена восклицательными знаками, так не подъезжай близко, нет!!! Нужно прижаться и сигналить, сигналить, а при обгоне наорать...»

Почему так-то? Почему в мужских умах даже то, что хорошо - плохо? Пару лет назад сотрудники компании «АвтоСпецЦентр» накануне 8 Марта провели среди своих клиентов-мужчин опрос и выяснили, что же конкретно, по их строгому, но справедливому мнению, мешает дамам стать «полноценными» участниками дорожного движения. Почему, грубо говоря, мужики бурчат (или кричат) вслед «курица»? Что их так раздражает?

Выяснилось следующее. Многих водителей-мужчин раздражает обувь, в которой дамы водят машину - слишком неудобно, дескать, во всяких туфельках-сапожках-босоножках педали жать. Еще бесит, что женщины умудряются заниматься за рулем посторонними занятиями: болтать по телефону (хотя мужчины и сами часто так делают) или подкрашивать губы-реснички, стоя на светофоре. Еще сильный пол вменяет слабому излишнюю тревожность, из-за которой дамы теряются и допускают ошибки, и плохое знание устройства машины. Мол, если бы они сами и вовремя чинили свои авто, многих аварий можно было бы избежать.

Уступи дорогу!

- Думаю, предубеждение мужчин к женщинам за рулем, зародившееся много лет назад, у наших представителей сильного пола было отшлифовано во времена СССР, когда машина была исключительно мужским атрибутом, - комментирует психолог Эдуард Толохов. - Тогда, если в семье были какие-нибудь «Жигули», ими априори управлял мужчина. Он постоянно что-то там ремонтировал, пропадал в гараже. А это все не для женщин. Если жене нужно было куда-то съездить, она просила мужа отвезти ее. Такой был уклад жизни. Машины с коробкой-автоматом, появившиеся уже в постсоветском пространстве, потеснили сильный пол на автоолимпе. «Слабые» дамы сели за руль. Им не нужно было торчать в гараже, копясь в «кишках» авто, ведь появились настоящие, не гаражные автосервисы. Дамы стали самостоятельнее: надо куда-то - села и поехала. Многим мужчинам, выросшим в СССР, все это не очень нравится. Вот они ни ворчат. Отсюда и «обезьяна с гранатой» и «осторожно, женщина за рулем!».

И кто тут обезьяна?

Но это все эмоции. А факты таковы: согласно данным пресс-службы ГИБДД России, в 2022 году аварий по вине женщин в стране произошло в шесть (!) раз меньше, чем по вине мужчин. И большая часть женских ДТП случилась по одной причине: при всей аккуратности вождения дамы терпеть не могут уступать дорогу.

- Это уже чисто женское, - уверяет психолог Толохов. - Многие дамы считают, что раз мужчина - значит, должен пропустить ее на дороге, даже если у него преимущество. Не учитывают того, что мужчины за рулем - не галантные джентльмены, а участники дорожного движения, которые руководствуются ПДД. Ну и своими представлениями о женщинах на дороге. Советую этого не забывать.