Герой спецоперации «Z» лейтенант Крюков вычислил позиции американских орудий

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Доброе и имя есть принадлежность каждого честного человека, но я заключил доброе имя в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А бойцам повторял: «Будь чистосердечен с друзьями твоими, умерен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках».

СХОДУ РАЗБИЛ ЗАСАДУ ПРОТИВНИКА

Старший сержант Антон СИНЕГУБОВ

«Командир отделения старший сержант Антон Синегубов в составе подразделения выполнял задачи по обнаружению диверсионно-разведывательных групп националистов в заданном районе. На подступах к населенному пункту, подконтрольному противнику, Антон обнаружил украинских боевиков численностью до взвода, закрепившихся на оборудованных позициях. Оценив обстановку, Антон Синегубов доложил командованию об обнаруженном противнике. Было принято решение атаковать националистов. В ходе завязавшегося боя старший сержант Антон Синегубов, скрытно перемещаясь на местности, огнем из штатного вооружения лично уничтожил боевую машину пехоты противника иностранного производства. Лишив боевиков поддержки бронетехники, действуя смело и решительно, огнем из пулемета Антон продолжил наносить огневое поражение украинским националистам, не давая им вести прицельный огонь. Благодаря профессиональным и смелым действиям старшего сержанта Антона Синегубова удалось обнаружить и уничтожить бронетехнику противника и более десяти боевиков, а также взять стратегически важный населенный пункт под контроль российских войск».

ПОБЕДИЛИ В КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЕ

Старший лейтенант Дмитрий ТРУСОВ

«Командир гаубичной артиллерийской батареи старший лейтенант Дмитрий Трусов со своим подразделением во время освобождения одного из населенных пунктов выполнял задачу по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений. Населенный пункт находился под контролем украинских националистических формирований, что выстроили эшелонированную оборону на подступах к поселку и вели непрерывный артиллерийский огонь по наступающим подразделениям российской пехоты, а также по позициям соседнего артиллерийского подразделения. В результате обстрела украинскими боевиками российской артиллерийской батареи, несколько военнослужащих получили осколочные ранения. Дмитрий Трусов вместе со своими подчиненными немедленно выдвинулись на позиции взаимодействующего подразделения, оказали первую медицинскую помощь раненым и организовали их эвакуацию в безопасное место. Под массированным артиллерийским обстрелом старший лейтенант Дмитрий Трусов самостоятельно вынес из-под огня двух боевых товарищей, затем вернулся на свои позиции и продолжил поражать противника огнем своей батареи. При ведении контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами под командованием Дмитрия Трусова был уничтожен взвод вражеских орудий 2А65 «Мста-Б». Это помогло мотострелковым подразделениям продвинуться вперед, занять выгодные позиции и рубежи для развития дальнейшего наступления».

ВЫЧИСЛИЛ ПОЗИЦИИ АМЕРИКАНСКИХ ОРУДИЙ

Лейтенант Андрей КРЮКОВ

«В ходе специальной военной операции командир взвода лейтенант Андрей Крюков выполнял боевую задачу по обнаружению и дальнейшему уничтожению огневых позиций ракетно-артиллерийских средств противника, корректировал огонь российских артиллерийских средств. На одном из тактических направлений, поддерживая наступление российских мотострелковых подразделений, Андрей Крюков вел контрбатарейную борьбу с артиллерийскими расчетами националистов. Выдвинувшись на огневой рубеж, своевременно подготовил технические средства к ведению радиолокационной разведки, грамотными и профессиональными действиями засек в воздухе летящие снаряды врага, вычислил их траекторию, класс огневых систем и координаты сразу нескольких вражеских позиций, передав их нашим артиллеристам. В ходе ответного огневого воздействия по целям украинских боевиков были уничтожены пункт управления, два буксируемых орудия американского производства и до двух десятков украинских националистов».