Байдену предрекли отставку после обмена Бута и Грайнер

Журналист Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

Освобожденный из американской тюрьмы российский предприниматель Виктор Бут, которого обменяли на осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, в четверг, 8 декабря, вечером прилетел в Москву.

…- Я знаю…. Мы не в курсе, кто из них прав, а кто нет… Да ладно, не будем вмешиваться, мы не разберемся, понимаете?

Так начал свой комментарий в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) известный журналист и общественный деятель Виталий Коротич.

Тем не менее, я задал ему несколько вопросов…

- Нет, Виталий Алексеевич. вопрос-то в чем? Вот то, что долго-долго эта история тянулась и все-таки она завершилась – это хоть на капельку, хоть на полсантиметра, хоть на полпроцента как-то приближает к потеплению отношений? Между Россией и США?

- Нет, не приближает, только обостряет отношения внутри Америки.

- Но не у нас же.

- Болтон уже заявил, что это еще один ляп Байдена, а он ещё и выдвигает свою кандидатуру в президенты и все.

Это их внутренняя борьба. Ну их всех в ж…!

- А Болтон – это кто, давайте напомним.

- Это советник Трампа. Это идет борьба у них внутренняя. Уже в 2024-м - новые выборы президента, и сейчас каждый такой шаг расценивается как отступление, нападение… да ну их всех!

Сейчас меня больше всего волнует, как нас придавливают с этой Украиной, со всем этим. Вот это да.

- Ситуация уже - не в их пользу.

- Новые санкции, новые безобразия – вот это ужасно.

- А мы и новые - выдержим! Ну, это мы с вами комментируем постоянно… а вот это событие…

- Я могу сказать только, что это событие можно оценивать с точки зрения того, что что-то произошло.

- Так!

- Вот что-то друг другу навстречу мы сделали, и уже хорошо.

Не оценивая степени виновности той или другой стороны (Бута и Грайнер. - А.Г.), можно сказать, что мы с американцами хоть о чем-то договорились – уже спасибо.

- Очень хороший комментарий. Спасибо вам огромное.