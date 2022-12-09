ВКонтакте представила продуктовые итоги рекордного 2022 года

ВКонтакте продолжает делиться итогами 2022 года. В текущем году социальная сеть представила более двух сотен продуктово-технологических обновлений, установила рекорды просмотров на видеоплатформе, представила новый дизайн ВКонтакте, отдельные приложения VK Клипов, VK Звонков и VK Мессенджера, уникальные виртуальные аватары vmoji и многое другое.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Каждый год ВКонтакте показывает устойчивый рост и надёжно закрепляется на первой позиции в России среди всех социальных сетей. 2022 год в этом смысле превзошёл все ожидания, наша аудитория превысила 100 млн активных пользователей в месяц и показала исключительную активность и вовлечённость. ВКонтакте стала лидером среди соцсетей и мессенджеров по среднему времени посещения пользователями в стране, лидирующей платформой по количеству публикаций и авторов, VK Видео бьёт рекорды по просмотрам, VK Звонки названы лучшим решением для видеоконференций на iOS и Android, VK Клипы — лидер среди российских сервисов коротких видеороликов. Мы гордимся этими результатами, благодарим наших пользователей за выбор и, более того, ещё представим в этом году сразу несколько громких продуктов».

Рекорды контента: 2,41 млрд просмотров видео в день и двукратный рост количества создателей клипов

В этом году ВКонтакте представила обновлённый дизайн ленты, профиля и сообществ с акцентом на контенте и самовыражении. Как результат, количество просмотров разных видов контента в социальной сети в 2022-м достигло показателя 10,3 млрд в сутки.

Ежедневные просмотры видео на платформе видеотехнологий VK (VK Видео и VK Клипы) выросли до 2,41 млрдв день. Ежедневно видеоконтент смотрят 55 млн человек. Библиотека профессионального контента составила около 100 тысяч фильмов, шоу и сериалов.

В VK Клипах с начала года в 2 раза выросло среднесуточное число просмотров — до 750 млн. Более того, весной сервис коротких вертикальных видео перешагнул рекордную отметку в миллиард просмотров за одни сутки. За 2022 год количество опубликованных клипов увеличилось более чем в 4 раза, а число создателей контента — в 2,2 раза. Всего за год пользователи VK Клипов опубликовали более 20 млн роликов. Чтобы посмотреть их, потребуется почти столько же времени, сколько существует ВКонтакте — 16 лет.

ВКонтакте для общения: отдельные приложения VK Звонков и VK Мессенджера и 7 млн установленных vmoji

В 2022 году VK Звонки представили приложение для мобильных устройств на iOS и Android, а также обновлённую версию для компьютеров, запустили раздел планирования встреч и специальное приложение для переговорных. Самое большое количество участников одной видеоконференции составило около 8 000.

Весной этого года ВКонтакте запустила отдельное приложение для общения — VK Мессенджер. В нём были представлены моментальный перевод сообщений на разные языки, папки для организации личного и рабочего онлайн-пространства, ускоренная загрузка видео. За год число групповых чатов выросло на 12%, количество пользователей в активных переписках — на 35%. Пользователи используют разные форматы общения — текстовые сообщения, голосовые и стикеры: к примеру, рекорд одного из голосовых сообщений составил целых 490 минут.

В этом году ВКонтакте представила персональные цифровые аватары vmoji — ещё один инструмент для общения и самовыражения, а также первый шаг в построении виртуальной вселенной. Персонажи создаются с помощью собственного стиля отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративных моделей ВКонтакте. С момента запуска пользователями было создано более 7 миллионов уникальных аватаров vmoji. ВКонтакте развивает специальный магазин, постоянно расширяя ассортимент одежды, эксклюзивных аксессуаров и головных уборов, чтобы у пользователей было больше возможностей для кастомизации цифровых персонажей.

Сервисы для души и тела: пользователи шагали, бегали, играли и заводили питомцев

В 2022 году на 15% выросла аудитория мини-приложений ВКонтакте — они доступны на вкладке «Сервисы». По сравнению с прошлым годом, количество сервисов на платформе VK Mini Apps увеличилось на 73%.

Активно развиваются сервисы с яркой социальной механикой, которые предлагают пользователям больше взаимодействовать друг с другом. Например, всего за год существования VK Знакомств более 17 млн человек искали в дейтинг-сервисе романтические и дружеские отношения, а количество посетителей платформы«Здоровье ВКонтакте» выросло до 7,6 млн ежемесячно.

Пользователи сервиса «Шаги ВКонтакте» прошли 10 917 236 037 250 шагов за 2022 год. Осенью был представлен«Бег ВКонтакте»: с его помощьютолько за первый месяц более 455 тысяч человек начали заниматься спортом. Чтобы собрать столько же любителей бега, нужно провести около 20-ти Московских марафонов.

В сервисе «Питомцы» было создано 750 тысяч паспортов домашних животных. В них хранят информацию о здоровье своего любимца, отмечают пройденные прививки, загружают заключения ветеринара. Такой паспорт удобно показывать при посещении врача вместе с питомцем.

Пользователи играют в мобильном приложении ВКонтакте в среднем 32 минуты в день, а количество мобильных игр в третьем квартале увеличилось на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самые популярные игры ВКонтакте в 2022 году:

«Целуй и Знакомься»,

«Сокровища Пиратов»,

«Любовь»,

«Дурак [онлайн]»,

«Монеточка».

Каждый декабрь ВКонтакте традиционно делится ключевыми итогами. В этом году все они собраны в специальном разделе vk.com/2022: ранее в нём уже появились самые обсуждаемые инфлюенсеры, фильмы, сериалы и видеоигры уходящего года, а также рекорды контентной платформы. ВКонтакте будет публиковать итоги на протяжении всего месяца.