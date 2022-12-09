Дмитрий Чернышенко: В 2022 году в России создано более 200 молодежных лабораторий

Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Они появились в 112 подведомственных Минобрнауки России научных и образовательных организациях.

«Президент Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных подчеркнул, что успех каждого государства зависит в значительной степени от результатов научной деятельности, их использования в различных сферах жизни. Благодаря современным молодежным лабораториям, которых в этом году создано более 200 по стране, Правительство обеспечивает условия для эффективной работы наших исследователей по приоритетным направлениям: микроэлектроника, сельское хозяйство, новая энергетика и медицина, а также климатические исследования. У каждой научной команды есть индустриальные партнеры – предприятия реального сектора экономики. Это решающий критерий отбора при рассмотрении заявок от вузов и НИИ. Такое сотрудничество и четкий запрос от заказчика позволяют получить прикладные научные результаты и быстрый инновационных технологий на российский и мировой рынки», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Из 207 открытых молодежных лабораторий 67 работают по направлениям микроэлектроники, 55 – новой медицины, 35 – новой энергетики, 30 лабораторий занимаются исследованиями в области сельскохозяйственных наук и еще 20 – климатическими исследованиями.

«За последние пять лет на базе российских вузов создано 707 молодежных лабораторий. К 2024 году их количество вырастет до 900. Примечательно, что в каждой из этих лабораторий коллектив на две трети состоит из молодых ученых до 39 лет. Это аспиранты, инженеры-исследователи, профессорско-преподавательский состав вузов, научные сотрудники отраслевых ведомств и предприятий. Создание таких лабораторий по всей России позволяет «попасть в науку» даже начинающим специалистам», – добавил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Финансирование каждой новой лаборатории, созданной в этом году, составило 17 млн рублей. Эти средства идут на закупку необходимого сырья, реагентов, материалов, а также на поддержку самих ученых.

Одна из новых молодежных лабораторий открылась в МГТУ «СТАНКИН». Там, совместно с двумя индустриальными партнерами, начались разработки отечественного оборудования для производства электронной компонентной базы. Сейчас в лаборатории работают 17 сотрудников, из них 6 – магистранты СТАНКИНа.

В Казанском федеральном университете (КФУ) открыта лаборатория по направлению «Новая медицина». Там проводятся исследования по гибридным оптическим сенсорам. Они рассчитаны на три года. Главными целями проекта является создание технологии обнаружения сверхнизких концентраций аналитов (компонент, искомый или определяемый в пробе вещества или материала объекта аналитического контроля) оптическими методами. Это актуально в биомедицине для диагностики заболеваний на ранних стадиях.

В 2022 году также открыты 33 новые лаборатории на базе университетов-участников федеральной программы «Приоритет 2030», реализуемой в рамках нацпроекта «Наука и университеты». 18 из них запущены в вузах, подведомственных Минобрнауки России, 9 – в университетах, подведомственных Минпросвещения России, и 6 лабораторий – в университетах, подведомственных Минздраву России.