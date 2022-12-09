Регионы, как братья

Поезд добра. Фото: Вести/Амурская область

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОДДОМА

С гуманитарной миссией Запорожскую область посетила депутат Госдумы Татьяна Лобач. Она передала помощь родильному дому, детско-юношеской спортивной школе и центру детей, оставшихся без попечения родителей.

Оборудование для роддома. Фото: Администрация Запорожской области

- В рамках гуманитарного груза мы привезли расходный материал, который здесь так необходим: детское питание, средства гигиены и так далее. Была заявка, и в первую очередь нам озвучили именно эти потребности. Это первый, но не последний мой визит сюда, - сказала Лобач.

ТЕПЛАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЭНЕРГОДАРА

Новгородские предприниматели привезли в Энергодар партию гуманитарной помощи. В нее вошло продовольствие, 20 генераторов и 200 теплых одеял для нуждающихся жителей.

В Васильевском районе начали работу мобильные бригады волонтеров. Они оказывают адресную помощь жителям с ограниченными возможностями здоровья: возят на прием к врачу или для оформления документов, в банк или на почту.

«Народное единство - это гуманитарная помощь, которая приходит в Энергодар из всех уголков нашей страны: котельные - из Крыма, медикаменты - из Чечни, стройматериалы - из Великого Новгорода», - отмечают в администрации.

РЮКЗАКИ С ПОДАРКАМИ

Рюкзаки с подарками. Фото: Администрация Запорожской области

Васильевский район взял под опеку Великий Новгород. На днях оттуда доставили очередную партию гуманитарной помощи. Ее отправили в Камянко-Днепровскую общеобразовательную санаторно-курортную школу-интернат Запорожской области.

Дети получили теплые вещи, а также рюкзаки с письменными принадлежностями, продукты питания, средства гигиены и обогреватели.

- В шефской помощи действительно нуждаются очень многие. Дети чувствуют заботу, - говорит и.о. директора школы-интерната Нина Гурская.

ДАДУТ ЖАРУ

Власти Севастополя предоставили Мелитопольскому району 200 тонн угля для Приазовского, Александровского и Нововасильевского сельских поселений. Топливо будет использовано для обогрева детских садов и школ.

Уголь был получен в рамках шефской помощи от регионов России.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ТРАКТОРА

В Токмак из Пензы прибыли четыре трактора «Беларус». По словам представителя пензенской делегации, техника помогает чистить улицы в Розовке, Куйбышеве, Молочанске и Токмаке.

ПРИВЕТ ОТ КАЗАКОВ

Кубанцы отправили 40 тонн помощи воинам, защищающим Мелитополь. Пункты сборов организовали в Кавказском, Казанском и Лосевском хуторских казачьих обществах, а также на базе Кропоткинской городской больницы. Гуманитарную помощь получат бойцы 22-й отдельной бригады специального назначения.

До Мелитополя гуманитарный груз доставили сами казаки - многие из них уже не первый раз в зоне СВО.

ДАГЕСТАНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ

Дети ряда сел Куйбышевского района Запорожской области получили гуманитарную помощь, собранную детьми села Гели Карабудахкентского района Республики Дагестан. Раньше они о таком населенном пункте не слышали, а теперь благодарят ровесников.

В состав гуманитарной помощи, которую доставили в Куйбышевский район военнослужащие Морской пехоты Каспийской флотилии, вошли продукты питания, школьная форма, а также и письма для защитников страны.

ПОЕЗД ДОБРА

Железнодорожники Забайкальской железной дороги собрали более тонны гуманитарной помощи в рамках благотворительного мероприятия «Поддержим наших!». Вещи отправят в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Организаторы акции отметили, что старались следовать рекомендованному перечню товаров. Кроме одежды, постельного белья, в отправку вошли детское питание, посуда, канцелярия, средства гигиены, бытовая техника, говорится в информации ЗабЖД. Гуманитарный груз был погружен на станциях Белогорск в Приамурье и Карымская в Забайкалье, состав уже отправился по маршруту.