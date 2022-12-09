Память о великих людях и спортивные эстафеты

ЗДОРОВЫЙ ДУХ

В честь 368-летия со дня воссоединения Украины с Россией по Запорожской области прокатилась волна спортивных эстафет. Первыми стали студенты МГУ имени А. С. Макаренко и воспитанники ДЮСШ № 1 и № 3.

14 ноября - Мелитополь - 368 отжиманий;

16 ноября - Бердянск - 368 приседаний;

18 ноября - Акимовка - 368 сгибаний и разгибаний туловища в положении лежа;

21 ноября - Токмак - 368 попаданий мячом в баскетбольную корзину;

23 ноября - Кирилловка - 368 набиваний мяча ногой;

25 ноября - Константиновка - бег на дистанцию 368 метров.

КНИЖНЫЙ БУМ

Активисты регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» установили третью уличную библиотеку в Запорожской области. Она находится в Приморске на базе филиала Мелитопольского государственного университета.

Книги может взять любой желающий и без всяких записей. Главное - вернуть их на место после прочтения. А еще можно оставлять свои любимые произведения для других. Такое движение называется «буккроссинг» и популярно во всем мире.

ТУРНИР ПО ШАШКАМ

На территории Дмитровского центра культуры, спорта и досуга стартовал детский турнир по шашкам.

Кстати, администрация Запорожской области поддержала инициативу гроссмейстера с мировым именем Сергея Карякина открыть в Крыму и новых субъектах РФ шахматные школы.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий отметил, что на сегодняшний день шахматно-шашечные клубы и секции, в которых занимается около 600 детей и взрослых, работают в Мелитополе, Токмаке, Бердянске и Акимовке. В Токмаке сейчас проводится работа по созданию городской федерации шахмат.

ПАМЯТНИК БОЯРИНОВУ

В Мелитополе в парке Горького открыли памятник Герою Советского Союза Григорию Бояринову. Участник Великой Отечественной, один из основателей и руководителей школы спецназа КГБ СССР стал легендой еще при жизни. Погиб в 1979 году при штурме президентского дворца в Афганистане.

Глава Мелитополя Галина Данильченко отметила, что прежняя украинская власть не смогла стереть из нашей памяти все, что связано с Великой Отечественной войной.

НАУКА - ЭТО ПРОСТО

В Мелитопольском профильном училище № 1 прошел научный батл, организованный российским обществом «Знание».

Спикеры простым и понятным языком рассказали про типичные ошибки программистов, технологию 3D-печати, перспективы искусственного разума и будущее общества потребления.

СПОРТУ ШИРОКУЮ ДОРОГУ

Планы развития физической культуры и спорта в новых регионах обсудили на стратегической сессии Минспорта РФ. Министр спорта Олег Матыцин отметил важность кадровой подготовки и развития спортивной инфраструктуры в Запорожской области.

Акцент сделают на индивидуальном подходе. Скоро появится нужная инфраструктура, для жителей региона начнут проводить спортивные сборы и соревнования. Так, и. о. министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев отметил, что при участии федерального ведомства разрабатывают спортивный проект на азовском побережье.

СУББОТНИК В МОДЕ

В Мелитополе состоялся масштабный субботник. Его организовали волонтеры-экологи из Всероссийской общественной организации «Делай» и активисты движения #ЮгМолодой. Ребята собрали почти 10 пакетов бытового мусора.

В ближайших планах волонтеров - помощь бездомным животным.