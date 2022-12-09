Зоя Бербер: «Финал «Реальных пацанов» уже близок. Но навсегда расстаться со своими любимчиками мы не сможем»

Актриса Зоя Бербер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Герои комедии «Тайный Санта» работают в одной компании. Максим - ее глава, Светлана - юрист, который работает в ней со дня основания. Они люто ненавидят друг друга, но так складываются обстоятельства, что Светлана не может уволиться, а Максим - ее уволить. Под Новый год Светлана решает отправиться на базу отдыха вместе с одним сотрудником, который давно ей нравится, но происходит ошибка - и вместо него приезжает Максим… Светлана в ужасе, Максим - тоже. Но, когда в начале романтической комедии мужчина и женщина терпеть не могут друг друга, зритель сразу догадывается: ближе к концу их отношения значительно улучшатся, так уж повелось испокон веку.

Главные роли в «Тайном Санте» играют Роман Курцын и Зоя Бербер - замечательная актриса, которую вся страна полюбила с первого взгляда, 12 лет назад увидев в «Реальных пацанах».

«ПОСТОЯННО ПОВТОРЯЙ СЛОВО «САМОДИСЦИПЛИНА», И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

- Как вы попали в «Тайного Санту»?

- Просто пришла на кастинг, встретилась с режиссером Александром Бабаевым и своим партнером, Романом Курцыным. Мы пообщались, и быстро нашли общий язык, все прошло очень классно. Правда, режиссер, похоже, не ожидал, что я буду все время хохотать и предлагать какую-то отсебятину. И под конец проб спросил: «А ты не выпившая?» Я ответила: «Нет, я просто чересчур открытый человек».

- Вас, видимо, воспринимают, как Леру из «Реальных пацанов», сдержанную и воспитанную как леди.

- Да, проект уже 12 лет на экранах, и представление обо мне складывается в том числе по нему. Но если Лера - леди, то я… Сами видите: на мне джинсы, кроссовки, футболка, и я всегда на каком-то движе. Раньше меня можно было назвать пацанкой, а теперь, наверное - просто очень активной девушкой.

- Ваш партнер по «Тайному Санте» Роман Курцын говорил, что работает в бешеном графике: однажды в 2020 году у него восемь месяцев подряд просто не было ни одного выходного. Вы смогли бы так существовать?

- В моей жизни такого не было, и вряд ли я бы это выдержала. Мой рекорд - марафон в 48 дней, когда я одновременно снималась в трех проектах. С вечера писала себе на листочке, куда мне нужно ехать утром, и клала эту бумажку на тумбочку, чтобы с утра она была перед глазами. Мозг настолько не хотел с утра включаться, что ему просто необходимы были подсказки! Кончилось это тем, что однажды я не успела написать себе шпаргалку, и спросонья прочитала позавчерашнюю. За мной прислали машину, повезли в аэропорт, и я ничего не могла понять: вроде бы ни о каких съемках в аэропорту речи не шло. Внезапно по дороге до меня дошло, что я должна лететь в другой город, чтобы сниматься совершенно не в том фильме, о котором думала! Слава Богу, в самолете я успела повторить текст, который должна была произносить в этот день на площадке… Но вообще съемки - это сложная история, и после нее нужно обязательно отдыхать.

- А как вы отдыхаете? Ходите в спа?

- Конечно, я же девочка! Спа, путешествия, общение с ребенком – я собираю с ней конструкторы «Лего», или просто болтаю… У меня дочка семи лет, Надежда, и у нас с ней есть день-балдень - когда мы просто лежим и ничего не делаем. Нет никакой дисциплины и расписания, кроме того, чтобы лечь спать пораньше.

- Кстати, вы во всех интервью говорите, что вы невероятно строгая мать.

- Да, но, мне кажется, день отдыха необходим. Ребенок знает, что в будние дни у него школа и четкое расписание, но есть время, когда позволительно то, что в будни нельзя: взять телефон, поиграть, пообщаться…. Либо такое случается во время каникул, либо… мы просто можем прогулять школу. Надя только начала в нее ходить, и пока мы так не делали, но и это будет допустимо, если будет день-балдень.

- А ребенку легко жить по взрослому, жесткому графику? Ему же, наверное, хочется постоянно играть и лениться.

- Когда ты так живешь с самого начала, наверное, и не думаешь о том, что существуют другие варианты. Надя смотрит на других детишек и понимает, что у них все немного по-другому, но она уже привыкла жить в этом ритме.

Актриса Зоя Бербер в студии Радио "Комсомольская правда".

- Вас саму мама воспитывала в строгости?

- Да. Она очень много работала, но давала мне задачи, которые я должна была выполнять, и проверяла, хорошо ли я с ними справляюсь. А прабабушка в детстве сделала мне большой подарок: объяснила, как важна самодисциплина. Сказала: «Зоя, все время повторяй это слово, и все будет хорошо». Ты должна контролировать сама себя: когда ложишься спать, когда встаешь, когда и что ешь, как держишь в тонусе тело. Потому что никто и никогда за тебя этого не сделает.

- Вы изучали какие-то педагогические книжки про воспитание детей? Их и в советское время выходило немало, а сейчас, по-моему - каждый месяц пара десятков…

- Я вообще очень люблю читать нон-фикшн - книги про психологию, про самоанализ, мотивационные истории. Ну и, конечно же, книги про воспитание детей. Первая книга, которую я прочла на эту тему - «Французские дети не плюются едой» Памелы Друкерман. Под наш менталитет она не очень подходит, но в ней есть правильные посылы: например, объясняется, что надо воспитывать в ребенке дисциплину, но при этом находиться с ним на одном уровне, не быть выше или ниже его. Еще я изучала систему воспитания Монтессори, но мне она не подошла: я считаю, что чрезмерная свобода в жизни бывает излишней.

«КОГДА Я В ПЕТЕРБУРГЕ, ТАМ ВСЕГДА СОЛНЦЕ»

- Тот же Роман Курцын родился в Костроме, рос в Ярославле и сейчас признается, что так и не смог до конца полюбить Москву…

- И я его понимаю. Я, например, очень люблю Петербург, и есть у меня мысль туда перебраться насовсем, а в Москву приезжать работать… При этом в том же Петербурге я встречала людей, приехавших по делам - и они никак не могли дождаться возвращения в Москву. Каждому свое! Москва для меня - город, где я работаю, и, безусловно, она классная. Но всерьез я люблю в Москве, наверное, только одно время года – весну. Город чистят, он сияет, расцветает, и именно весной в нем очень много солнца. А в остальном мне по темпу и по внутреннему состоянию подходит Петербург.

- Москвичи обычно говорят «Там же сыро!»

- Это тоже мне очень подходит, у меня сухая кожа, так что это мой климат (улыбается). И, почему-то всегда, когда я в Петербурге, там солнце. Года два назад мы там снимали около трех месяцев, и солнце светило каждый день!

- А не было у вас мысли вернуться в Пермь, и приезжать в Москву работать оттуда?

- Нет, Пермь не очень мне подходит. Может, я просто не нашла там свое дело. Сейчас я одновременно играю в театре, снимаюсь в кино и сериалах, веду передачу про путешествия, езжу по фестивалям… Конечно, на фоне всей этой активности Пермь кажется мне медленной. Хотя я с удовольствием туда приезжаю, недавно сняла передачу про родной город.

- Мне кажется, в Перми вы просто народная героиня, - вас в ресторанах должны бесплатно кормить.

- Нет! (Смеется). У нас совершенно другой подход. Пермяки к актерам очень строго относятся. Знаете, это что-то из разряда «не подведи». «Ты нас представляешь, поэтому, пожалуйста, веди себя хорошо, будь молодцом, будь примером». Это, наверное, самые строгие зрители!

- В этом году вышел девятый сезон «Реальных пацанов», а вообще сериал выходит 12 лет. Сколько он еще будет существовать, как вам кажется? Можно представить на экранах 55-летнего Коляна?

- Нет, этого не случится. Я знаю, что у «Реальных пацанов» осталось не так много сезонов. Вот прямо совсем немного. Финал близок. Но, думаю, потом, после перерыва, мы встретимся снова, сделаем небольшой сезон из нескольких серий, или еще один полный метр. Как можно взять и со своими любимчиками расстаться навсегда?.. Что-то похожее произошло недавно с «Друзьями». Помню, мы сидели с коллегами, смотрели спецвыпуск, где герои «Друзей» встречаются много лет спустя, и кто-то сказал: «Надо же, такой проект! Они столько лет вместе, между ними такая химия, это семья!» И вдруг я осознала, что у нас в «Реальных пацанах» за все эти долгие годы создалась точно такая же семья…